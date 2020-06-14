شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطلق حملة عروض ترويجية بخصومات كبيرة لخدمات ما بعد البيع وأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق حملة عروض ترويجية بخصومات كبيرة على خدمات ما بعد البيع وأعمال الصيانة بمناسبة بدء فصل الصيف لعام 2020. حيث بدأت عروض "صيف مراكز خدمة عملاء هواوي" من يوم 1 يونيو وتستمر إلى يوم 31 يوليو لعام 2020. وتأتى حملة العروض الترويجية على خدمات ما بعد البيع لإصلاح الأجهزة التى انتهت فترة ضمانها أو خارج الضمان بسبب سوء الاستخدام بخصم يصل إلى 20% على جميع قطع الغيار، بالإضافة إلى تركيب Screen Protector مجانًا عند تغير الواجهة الأمامية للأجهزة. كما تقدم العديد من الهدايا المجانية للعملاء مثل شاحن، سماعات أذن وغيرها. وبناء على الإجراءات الاحترازية التى تتبعها هواوى فى كل من منشآتها، فتقدم هواوى خدمة Door-To-Door والمعروفة بخدمة "وانت فى مكانك"، حيث يمكن للعملاء الاتصال بخدمة عملاء هواوى 19286 لطلب الخدمة ويتم استلام الجهاز من مكان العميل وإرساله للإصلاح ثم إرجاعه للعميل مجانًا، هذا بالإضافة إلى تقديم قناع الوقاية مجانًا للعملاء الذين يتوافدون على مراكز خدمة هواوي.

وقال "بيك ين"، نائب رئيس هواوى مصر: "اهتمامنا بالمستهلك المصرى ليس مقتصر على توفير هواتف متطورة تلبى تطلعاتهم واحتياجاتهم، بل اننا نعمل دائمًا على تقديم عروض حصرية ومميزة للمستهلك المصرى من أجل تعزيز ثقتهم فى علامة هواوى التجارية. تضع هواوى المستهلك فى المقام الأول من عملها، وأن نجاحنا فى السوق المصرى والعالم يستند على عملائنا وشركائنا لأنهم ركيزة عملنا وهم المقياس الرئيسى للنجاح."

وأضاف "ين"، أن المستهلك المصرى أصبح يهتم بخدمات ما بعد البيع بقدر اهتمامه بالمنتج الذى يشتريه، وهذا ما دفعنا لتطوير مراكز الخدمة الخاصة بهواوى لترضى تطلعات عملائنا الذين يضعون ثقة كبيرة فى علامة هواوى التجارية."

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والجدير بالذكر، أن حملة عروض هواوى لخدمات ما بعد البيع بدأت من يوم 1 يونيو وتستمر إلى يوم 31 يوليو.