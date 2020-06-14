شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة "استكشاف الخريطة" فى خدمة Photos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد خدمة Google Photos جيدة للغاية في البحث من خلال لقطاتك القديمة - حيث يمكنك البحث عن الأشياء والأشخاص وحتى المواقع للعثور على الصور، ويبدو أن جوجل تختبر طريقة أكثر وضوحًا للعثور على صورك بناءً على الموقع المسمى "استكشاف الخريطة" أو Explore map.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فإن عدد قليل من المستخدمين المحظوظين لديهم بالفعل هذه الميزة، حيث من المنتظر أن تظهر الخريطة الجديدة في صفحة البحث إلى جانب الأماكن.

ولا يحتاج المستخدم إلى البحث عن مكان لاستخدام الخريطة أيضًا، فما عليه سوى الضغط على زر الاستكشاف والتمرير حوله لمشاهدة "خريطة التمثيل اللوني" للأماكن التي تلتقط فيها الصور، ويمكن أيضًا التكبير لمشاهدة الصور المنتشرة حول المدينة.

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حيث تقدم جميع الهواتف خيار إرفاق إحداثيات GPS بالصور أثناء التقاطها ، ولكن يمكن للصور إضافة المواقع بوسائل أخرى، وعلى سبيل المثال، إذا كنت قد قمت بتشغيل خدمات الموقع، فإن جوجل تعرف تقريبًا المكان الذي كنت فيه في الوقت الذي التقطت فيه صورة.

وقد ظهرت هذه الميزة بشكل تجريبى لعدد صغير من المستخدمين، مما يشير إلى أن جوجل تخطط لطرحها بشكل أوسع في المستقبل، بالرغم من ذلك، قد تستغرق جوجل بعض الوقت لنشر الميزات الجديدة بالكامل في الصور.