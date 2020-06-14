شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق 58 قمرًا صناعيًا جديدًا للإنترنت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "سبيس إكس" SpaceX صاروخ Falcon 9 محملًا بمجموعة جديدة من الأقمار الصناعة التابعة لمشروع "ستارلينك" Starlink، ويبلغ عدد الأقمار الصناعة هذه المرة 58 قمرًا صناعيًا، إلى جانب ثلاثة أقمار صناعية تابعة لشركة "بلانيت لابز" Planet Labs، المتخصصة فى تصوير الأرض بأكملها يوميًا لمراقبة التغييرات وتحديد الاتجاهات.

وتعد أقمار "سبيس إكس" الصناعية جزءًا من كوكبة "ستارلينك" المتنامية، التى تقوم الشركة ببنائها لتوفير اتصال بالإنترنت على الأرض، وحصلت "سبيس إكس" على إذن بإطلاق نحو 12 ألف قمرًا صناعيًا كجزء من المشروع، حسب سكاى نيوز.

فيما تعد أقمار "بلانيت لابز" الصناعية جزءًا من كوكبة "سكاى سات" SkySat الحالية لهذه الشركة، التى تتضمن ما يزيد قليلاً عن 12 قمرًا صناعيًا تنتج صورًا عالية الدقة لكوكبنا.

ومن المفترض أن ترسل "بلانيت لابز" ثلاثة أقمار صناعية أخرى مع إطلاق "فالكون 9" Falcon القادم فى شهر يوليو لنشر المزيد من أقمار "ستارلينك".

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ويأتى إطلاق أقمار "بلانيت لابز" الصناعية كجزء من برنامج "SmallSat Rideshare" الجديد الخاص بشركة "سبيس إكس"، الذى يمنح مشغلى الأقمار الصناعية الأصغر حجمًا فرصة لحجز رحلة على متن إطلاق "سبيس إكس" بطريقة مرنة نسبيًا.

وفتحت شركة "سبيس إكس" موقع "ستارلينك" الإلكترونى الخاص بها للسماح للأشخاص بالتسجيل للحصول على تحديثات حول أخبار"ستارلينك" وتوفر الخدمة فى منطقة المشترك.

ومن المتوقع أن تجرى الشركة اختبارًا تجريبيًا خاصًا لأقمارها الصناعية التى توفر الإنترنت فى وقت لاحق من هذا الصيف، يليه اختبار تجريبى عام.

وارتفع العدد الإجمالى أقمار الإنترنت الصناعية "ستارلينك" العاملة فى المدار إلى 538، ويهدف هذا المشروع الضخم إلى توفير تغطية إنترنت عالمية من الفضاء، وتم تصميم الأقمار الصناعية لنقل اتصال النطاق العريض إلى الأرض، مع دخول العملاء إلى النظام عبر محطات المستخدم الشخصية.