تكنولوجيا: رصد هاتف REDMI 9 في TENAA بذاكرة عشوائية 6 وسعة تخزين 128 جيجا بايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد نموذج جديد من هاتف REDMI 9 الذي قدم من شاومي في إسبانيا مؤخراً، حيث يأتي النموذج الجديد بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

كانت شركة شاومي قد قدمت هاتف REDMI 9 في إسبانيا بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، بينما رصد النموذج الجديد من الهاتف برقم M2004J19G في TENAA، حيث من المتوقع أن ينطلق في السوق الصيني قريباً.

ولقد انطلق هاتف REDMI 9 بنموذج مميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت بسعر 168 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 201 دولار.

كما تكشف التسريبات عن الألوان التي تقدم لهذا النموذج من هاتف REDMI 9 في السوق الصيني، حيث ينطلق بكلاً من ألوان الأزرق، الأسود، والأحمر، والوردي، والأخضر إلى جانب اللون الأبيض.

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يذكر أن هاتف REDMI 9 يأتي بحجم 6.53 إنش بدقة 1080 في 2340 بيكسل، كما يتميز تصميم الهاتف بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج MediaTek Helio G80 بسرعة 2GHz، مع كرت شاشة Mali-G52، أيضاً يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10.

هاتف REDMI 9 يتميز أيضاً بكاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يأتي بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5020 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يتميز الهاتف بمنفذ USB C، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

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