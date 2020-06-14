تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات جهاز البث المرتقب من Google

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول جهاز البث المرتقب من جوجل، والذي يعرف الآن برمز “Sabrina”، والذي ظهر في تسريبات مصورة خلال الفترة الماضية.

تستعد عملاق البحث لإطلاق إصدار جديد من أجهزة بث التلفاز “Sabrina”، لتعزيز منصة Android TV بمزيد من إصدارات أجهزة بث التلفاز الذكية، ولقد جاءت أحدث التسريبات عن مواصفات هذا الإصدار عبر مطوري XDA، حيث رصدت التفاصيل الجديدة في التعليمات البرمجية.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز بث التلفاز “Sabrina” سيأتي بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، كما يدعم الجهاز Amlogic S905X2 المميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، وعدد 4 من أنوية ARM Cortex-A53 بسرعة 1.8GHz، مع كرت شاشة AMR Mali-G31 بعدد 2 من الأنوية.

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كما يرتكز نظام جهاز البث على رقاقة لدعم محتوى فيديو بدقة 4K وتنسيق 75 10-bit H.265، مع قدرة على إخراج محتوى الفيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية عبر HDMI 2.1، كما تدعم تشغيل محتوى الفيديو HDR، و HLG، وDolby Vision من بين إختيارات أخرى.

من جانب أخر يضم جهاز البث الجديد من جوجل شريحة BCM43569 combo من Broadcom لدعم تقنية البلوتوث و Wi-Fi، كما يضم الجهاز Tensilica HiFi 4 DSP من Cadence، كما أشار مطوري XDA إلى أن هذا الإصدار يأتي بتطبيق SabrinaService مثبت مسبقاً، وهو تطبيق يضم نمط “Auto Low Latency “، وهي ميزة تدفع الجهاز لدعم المستخدم بإستجابة تلقائية سريعة، والتي تعد من بين مواصفات HDMI 2.1.

وتعد ميزة نمط الإستجابة التلقائي السريع من بين المميزات التي تأتي لدعم خدمة بث الألعاب Stadia، أو خدمات البث المختلفة، ومن المرتقب أن تحدد عملاق البحث لاحقاً سعر الجهاز وموعد الإعلان الرسمي.

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