الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة العامة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.
وقالت "شاكر"، في تصريحات لها لفضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، إن البلاد تشهد انخفاض فى درجات الحرارة خلال اليوم وغدًا لتتراوح من 33 إلى 34 درجة مئوية على القاهرة.
وأشارت إلى أنه بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، سيكون هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة على أن ترتفع الأربعاء المقبل إلى 38 درجة على القاهرة ثم تُعاود انخفاضها مع نهاية الأسبوع.
وأضافت "شاكر" أنه خلال اليومين القادمين يسود طقس مائل للحرارة أثناء ساعات النهار خاصة خلال فترة الظهيرة ولطيف ليلًا على معظم أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن هذا الأسبوع جيد للغاية بالنسبة لدرجات الحرارة.
ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد إلى أن أن محافظات الجمهورية سوف تتأثر اليوم بانخفاض درجات الحرارة خاصةً السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد باستثناء محافظات جنوب الصعيد التي تشهد ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 44 درجة مئوية على المناطق الجنوبية، متوقعة تراجع درجات الحرارة على جنوب الصعيد غدًا على أن ترتفع يوم الأربعاء على الأنحاء.
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