شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه دعوى قضائية بسبب "صناديق الهدايا" فى ألعاب App Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم توجيه معظم الشكاوى الخاصة بوجود صناديق الهدايا أو ما يعرف بـ loot boxes في الألعاب ضد المطورين، ولكن الأغرب أن هذه الشكاوى بدأت تستهدف المتاجر التي تقدم هذه الألعاب، حيث كشف تقرير حديث بوجود دعوى قضائية جماعية محتملة تتهم أبل بالاستفادة من توزيع الألعاب بصناديق loot boxes، والتي يُزعم أن عنصر المراهنة فيها ينتهك قانون كاليفورنيا.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، تدرك الشركة أن loot boxes تتضمن مراهنة لأنها تطلب من منشئي المحتوى الكشف عن "احتمالات الفوز"، وفقًا للدعوى القضائية، لكنها لا تطلب إشعارًا بوجود loot boxes، كما يُسمح للشركات أيضًا بتعيين تصنيفات العمر الخاصة بها، مما يجعل من الممكن لأي تطبيق يعتبر مناسبًا للأطفال تضمين عناصر المراهنة.

وتستشهد الدعوى القضائية بالعديد من الألعاب التي تعتمد على loot boxes (إذا كان ذلك بشكل غير مباشر في بعض الأحيان)، بما في ذلك Mario Kart Tour وFIFA Soccer وRoblox وBrawl Stars، وقد رفعت الدعوى القضائية ريبيكا تايلور، وهي والدة يُزعم أن طفلها وقع ضحية مثل هذه التكتيكات "المفترسة".

الدعوى القضائية ليست مضمونة، ومع ذلك، فإنها تزيد من الضغط على أبل وبائعي الألعاب الرقمية الآخرين للكشف بوضوح عن وجود loot boxes، وقد كانت هناك بالفعل جهود لتنظيم الألعاب، ويمكن للدعاوى القضائية مثل هذه أن تزيد من المكالمات لتنظيم المتاجر أيضًا.

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