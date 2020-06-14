كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالفيديو: سوني تكشف النقاب عن PlayStation 5 ولأول مرة

ظهر جهاز PlayStation 5 الجديد من Sony أخيرًا. كشفت سوني النقاب عن جهاز PlayStation 5 في حدث البث المباشر “مستقبل الألعاب” يوم الخميس، حيث أعطتنا سوني أول نظرة على وحدة التحكم الجديدة و “تصميمها الأكثر لفتًا للانتباه”.

لا يبدو PlayStation 5 مختلفًا عن أي من الأنظمة الأخرى التي أنشأها PlayStation حتى الآن حيث سيأتي في إصدارين مختلفين: أحدهما سيحتوي على محرك أقراص للوسائط المادية والآخر بدون.

لسوء الحظ، لم يكن هناك نقطة سعر مشتركة للنظام أثناء العرض التقديمي، ولم يكن هناك تاريخ إصدار محدد للوقت الذي سنكون فيه قادرين على استخدامه.

سيتم إطلاق PlayStation 5، كل من نسخة محرك الأقراص ونسخة الإصدارات الرقمية، في خريف هذا العام. يأتي كل إصدار من وحدة التحكم مزودًا بوحدة تحكم DualSense الجديدة من سوني. أما بالنسبة لجهاز PS5 نفسه، فسيقف رأسيًا، مثل Xbox Series X، ولكن يمكن أيضًا وضعه أفقيًا.

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إنه تصميم مذهل حقًا مع بعض المنحنيات وفتحات الحرارة الأنيقة بلونيه الأبيض والأسود، كما هو الحال مع وحدة تحكم DualSense، والتي تمنحنا بعض المشاعر العاصفة.

فماذا عن الأجهزة داخل PS5؟ سيتضمن الجهاز معالج رسومات قوي ومجموعة شرائح AMD ثمانية النواة للمعالجة كما تشير علامة Sony Cerny من سوني إلى أنها ستتبع ميزة تتبع الأشعة، وهي تقنية إضاءة متقدمة لا تظهر حاليًا إلا في أجهزة ألعاب الكمبيوتر القوية.

كما هو متوقع، سيدعم PS5 ألعاب 8k وسيوفر أوقات تحميل أسرع 20 مرة تقريبًا من PlayStation 4. هذا مثير للإعجاب بشكل سيؤدي إلى تسريع عمليات تثبيت الألعاب ومن المحتمل أن يساعد وحدات التحكم في استيعاب أحجام ملفات أكبر – لذا كن مستعدًا للألعاب الأكثر ثقلًا في المستقبل. كما تم الكشف عن بعض الألعاب الجديدة المصممة لـ PS5 في العرض التقديمي.

بالإضافة إلى الموديلات القياسية والرقمية لـ PS5، أعلنت سوني عن عدد من الملحقات الجديدة. إذا كنت تخطط لامتلاك أجهزة تحكم متعددة، فستسمح لك محطة شحن DualSense بشحن وحدتي تحكم في نفس الوقت. كما سيمثل PULSE 3D سماعة رأس لاسلكية توفر دعمًا صوتيًا ثلاثي الأبعاد وميكروفونات مزدوجة ستلغي ضوضاء الخلفية. سيمنحك جهاز التحكم عن بعد للوسائط تحكمًا أفضل في تشغيل المحتوى وستسمح لك الكاميرا عالية الدقة ببث أسلوب اللعب من خلال عدسات مزدوجة بدقة 1080 بكسل.

كما ذكرنا، لم تعلن سوني عن الأسعار أو عن تاريخ الإطلاق لجهاز PlayStation 5 حتى الآن. من المحتمل أن يكون الاطلاق في الأسابيع المقبلة، ولكن في هذه الأثناء، لا يزال بإمكانك اللعب على PlayStation 4.