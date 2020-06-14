كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لإطلاق جهاز MacBook بحجم 12 إنش خلال الفترة القادمة، والذي يضم معالجات الشركة التي ترتكز على معمارية Arm.
تتجه شركة ابل لإستبدال معالجات إنتل في أجهزة الحاسب الخاصة بالشركة من سلسلة أجهزة Mac، حيث من المتوقع أن يأتي إعلان الشركة الرسمي بهذا التغييرات الجديدة خلال فعاليات مؤتمر المطوريين WWDC الذي يعقد قريباً.
وفي إطار هذا التغيير المرتقب من شركة ابل، جاءت تفاصيل جديدة عبر @choco_bit تشير إلى أن ابل تعود من جديد لإطلاق جهاز MacBook بحجم 12 إنش، على أن يضم معالج الشركة الذي يرتكز معمارية Arm، كما يضم لوحة مفاتيح butterfly.
وتؤكد التوقعات على أن ابل قد تتوقف خلال الفترة القادمة عن إستخدام معالجات إنتل في أجهزة الشركة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، ودعم الجيل القادم من الأجهزة بتصميم أنحف وأخف وزناً.
من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن ابل تعمل على تطوير وتحسين لوحة مفاتيح butterfly لدعم أجهزة MacBook القادمة، أيضاً من المقرر أن يرتكز المعالج القادم لأجهزة ماك على رقاقات A14 مع 8 إلى 12 من الأنوية، مع تصميم مخصص لأجهزة Mac.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط ابل لإطلاق جهاز MacBook بحجم 12 إنش ومعالج Arm لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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