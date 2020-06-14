Xiaomi تعمل على شاشة موجهة للاعبين مع معدل تحديث يبلغ 165Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد وقت قصير من إطلاق شاشة Redmi الإقتصادية، حصلنا الآن على معلومات جديدة حول أربع شاشات موجهة للاعبين قادمة من شركة Xiaomi قريبًا. الشاشات الأربعة المعنية هنا تمتاز بأحجام تشمل 24.5 إنش و 27 إنش و 29.5 إنش.

من المتوقع أن يتم إطلاق الشاشة التي تمتاز بحجم 24.5 إنش في وقت ما خلال شهر سبتمبر المقبل، بينما من المتوقع أن يتم الإعلان عن الشاشة التي يبلغ حجمها 27 إنش ومعدل تحديثها 165Hz في شهر يوليو المقبل. وفي حالة إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف تقوم الشركة بإطلاق نسخة أخرى من شاشة 27 إنش تمتاز بدقة 4K وشاشة أخرى بحجم 29.5 إنش.

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بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن شركة Xiaomi ستجلب شاشة 27 إنش غير الموجهة في الأساس للاعبين وشاشتين إضافيتين تركزان على الألعاب بأحجام 23.8 إنش و27 إنش. ولكن لا توجد حتى الآن أي معلومات عن الموعد الذي يجب أن نتوقع فيه وصول هذه الشاشات.