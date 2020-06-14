الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo V19 Neo مع المعالج SD675 وشاشة بحجم 6.44 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - المنافسة في سوق الهواتف الذكية المتوسطة يصبح أكثر ضراوة، فكل يوم نشهد وصول المزيد من الهواتف المتوسطة الإقتصادية. أحدث هاتف متوسط إقتصادي يتم الكشف عنه اليوم هو الهاتف Vivo V19 Neo الذي تم تسعيره بسعر يبدأ من 360 دولار أمريكي.

الهاتف Vivo V19 Neo الجديد يأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Vivo V19 Neo الجديد كذلك بعدة كاميرات تشمل كاميرا واحدة في الأمام بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة المسؤول عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FunTouchOS 10.

عمومًا، الهاتف Vivo V19 Neo سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأبيض، وسيكلف ما يُعادل 360 دولار أمريكي مع العلم بأنه متوفر بالفعل للشراء في الفلبين من خلال الموقع الرسمي للشركة هناك.