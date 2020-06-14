الإسم ” OnePlus Pods ” يظهر في تحديث Android 11 التجريبي للهاتف OnePlus 8

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد وقت قصير من إصدار تحديث Android 11 التجريبي لهواتف Google Pixel، قامت شركة OnePlus بدورها بإصدار تحديث Android 11 التجريبي للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro. ضمن النسخة التجريبية الأولى من تحديث Android 11 للهاتف OnePlus 8، إكتشف أحد الأعضاء البارزين في منتدى XDA Developers تعليمات برمجية مثيرة للإهتمام في الشفرة المصدرية لتحديث Android 11 التجريبي للهاتف OnePlus 8 تُلمح لقدوم سماعات لاسلكية حقيقية من الشركة الصينية.

تعمق المطورون في منتدى XDA Developers في الشفرة المصدرية وإكتشفوا العديد من الإشارات إلى الإسم ” OnePlus Buds “. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا إكتشاف حزمة تُدعى ” com.oneplus.twspods ” والتي تتضمن بعض العناصر لقراءة مستويات البطارية من سماعة الأذن اليسرى واليمنى. يبدو أيضًا أن OnePlus Buds ستأتي مع عناصر للتحكم عن طريق النقر المزدوج لتشغيل الموسيقى.

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في الشهر الماضي، رأينا رسمًا لما يُفترض أن تبدو عليه سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هذه. على الرغم من ذلك، في ذلك الوقت، تمت الإشارة إلى تلك السماعات بإسم ” OnePlus Buds “. لا يزال من الممكن أن يتغير الإسم النهائي لسماعات الأذن. سيتم الإعلان عن OnePlus Bods أو بالأحرى OnePlus Buds في وقت ما في شهر يوليو، وفقا للتقارير السابقة.