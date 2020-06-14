شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيروس كورونا يجبر علماء الفلك على إغلاق أقوى التلسكوبات فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبرت جائحة الفيروس التاجى علماء الفلك فى شمال تشيلى على إغلاق أقوى التلسكوبات فى العالم، ما يهدد بفقدان المستعرات العظمى وغيرها من الظواهر الأخرى فى الفضاء، ولم يتمكن العلماء من الاستفادة من السماء البكر فوق صحراء أتاكاما فى تشيلى منذ أواخر مارس، عندما تم إغلاق مجموعة من المراصد ذات الشهرة العالمية.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تعد هذه المنطقة موطنًا للمرصد الجنوبى الأوروبى الذى يتكون من مصفوفة Atacama Large Millimeter Array الثورية ، أو ALMA ، التى يتحد فيها 66 هوائيًا لجعلها التلسكوب الراديوى الأكثر تقدمًا فى العالم.

من خلال هذه التقنيات التى تنظر بنشاط إلى السماء، سيكون البشر غافلين عما يسميه الفلكيون ظواهر عابرة تحدث بشكل عشوائى، مثل انفجارات جاما راى (GRBs) أو سوبرنوفا - وسيفقدون إلى الأبد بسبب النفايات المرصعة بالنجوم.

قال الفلكى جون كاربنتر: "أى GRB أو سوبرنوفا تنفجر أثناء إغلاقها، لا يمكننا مراقبتها حقًا، وسنفقد الفرصة لمراقبتها لأنها تنتشر بسرعة كبيرة ثم تتلاشى، لذا فقد ضاعت هذه الفرص كما أنه وقت حاسم لمراقبة Betelgeuse ، النجم الأحمر العملاق فى كوكبة أوريون الذى خفت فجأة، مما أثار تكهنات بأنها يمكن أن ينفجر، على الرغم من أن ذلك قد يستغرق عقودًا".

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وصرح كاربنتر لوكالة فرانس برس: "كنا نبدأ حملة لمراقبتها ومراقبتها عندما اضطررنا الى الاغلاق - لذلك لم نتمكن من الاستمرار".

كاربنتر هو كبير العلماء فى Atacama Large Millimeter Array الثورى ، أو ALMA ، وهو مرصد يتحد 66 هوائيًا ليصبح أكثر تلسكوب لاسلكى تقدمًا فى العالم، وقال كاربنتر إن عمليات مرصده متوقفة منذ 18 مارس.

ALMA هى مجرد واحدة من مجموعة من المراصد فى شمال تشيلى القاحل التى تضم أكثر من نصف القوة الفلكية للبشرية، وعلى بعد 250 ميلاً فقط من ALMA هو مرصد Paranal الأقوى فى العالم.