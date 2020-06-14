شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يعلن عن الفائز فى تحدى Deepfake Detection Challenge.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "فيس بوك" عن الفائزين فى تحدى Deepfake Detection، وهي المسابقة التى أطلقتها الشركة في سبتمبر 2019، بهدف تطوير أنظمة الكشف عن الخوارزميات المستقلة وذلك لمكافحة التهديدات الناشئة عن فيديوهات "الديب فيك".

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أنفق فيس بوك حوالى 10 ملايين دولار على المسابقة ووظف أكثر من 3500 ممثل لإنشاء الآلاف من مقاطع الفيديو - بقيمة 38.5 يومًا من البيانات، وقد فاز بها "سليم سيفربكوف".

مخاوف من Deepfakes وتفرض فيديوهات Deepfakes تحديًا فريدًا لمنصات التواصل الاجتماعى، إذ يمكن إنتاج مثل هذه الفيديوهات بأداوت بسطية يمكن للمستهلكين يمكن تنزيلها من الإنترنت، ومن خلال ذلك، يمكن للأفراد إنشاء مقاطع فيديو احتيالية بسرعة وسهولة، تجعل الأشخاص يقولون أو يفعلون أشياء لم يفعلوها فى الواقع.

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أهداف مسابقة فيس بوك ويسعى تحدى فيس بوك إلى مكافحة هذه المعلومات الخاطئة على نطاق واسع من خلال الكشف التلقائى عن مقاطع الفيديو المسيئة المحتملة ووضع علامة عليها لمزيد من المراجعة.

فكرة المسابقة قال المدير القنى بفيس بوك "مايك شروبرفر: "أعطت الشركة كمية من البيانات للباحثين، فكانت المجموعة الأولى عبارة عن مجموعة من الفيديوهات متاحة للجمهور، والثانية هى مجموعة تعرف "الصندوق الأسود" التى تضم أكثر من 10 آلاف مقطع فيديو مع حيل فنية إضافية تم تضمينها لجعها تبدو أكثر واقعية.

خلال المسابقة خلال المسابقة فى مجموعات البيانات العامة، بلغ متوسط ​​دقة المنافسين 82 فى المئة، ولكن بالنسبة لمجموعة فيديوهات الصناديق السوداء، حقق نموذج المشارك الفائز، "سليم سيفربكوف"، معدل تخطى أكثر من 65 فى المئة، على الرغم من وجود العديد من الحيل والخدع الرقمية التى كان عليه أن يتعامل معها.

وقال شروبرفر: "كانت المسابقة ناجحة أكثر مما كنت أتمنى، فقد كان لدينا 2000 مشارك قدموا 35000 نموذج، كانت الإدخالات الأولى دقيقة فى الأساس بنسبة 50 فى المائة، وكانت النماذج الحقيقية الأولى دقيقة بنسبة 59 بالمئة، وكانت النماذج الفائزة دقيقة بنسبة 82 بالمئة "، وبشكل أكثر إثارة للإعجاب، جاءت هذه التطورات على مدار أشهر بدلاً من سنوات، تابع شروبر.