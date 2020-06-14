الهاتفين Vivo NEX 3S 5G و Vivo iQOO 3 يحصلان على تحديث Android 11 التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإصدار تحديث Android 11 التجريبي للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro يوم أمس، في حين قررت الشركات الأخرى مثل Xiaomi و Oppo و Realme إصدار هذا التحديث التجريبي لبعض هواتفها الذكية في المستقبل القريب. أما وقد قلنا ذلك، فقد حان الوقت لإضافة شركة Vivo إلى القائمة بعدما قامت الآن بإصدار تحديث Android 11 التجريبي للهاتفين Vivo NEX 3S 5G و Vivo iQOO 3.
يمكنك التوجه إلى رابط المصدر الأول أدناه لتحميل تحديث Android 11 التجريبي للنسخ الصينية من الهاتفين Vivo NEX 3S 5G و Vivo iQOO 3، وتوجه إلى رابط المصدر أدناه الثاني لتحميل التحديث الخاص بطرازات 4G و 5G من الهاتف Vivo iQOO 3.
على عكس النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام Android 11 التي أطلقتها شركة جوجل قبل يومين بعد مجموعة من إصدارات المطورين السابقة، يبدو أن تحديث Android 11 التجريبي للهاتفين Vivo NEX 3S 5G و Vivo iQOO 3 يُعتبر أقل ملاءمة للإستخدام اليومي. الشركة نفسها أشارت إلى بعض المشاكل الموجودة في هذا التحديث التجريبي، بما في ذلك عدم إستجابة مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وتعطل الكاميرا الأمامية، وتعطل المتصفح Google Chrome، فضلا عن العديد من المشاكل الأخرى.
قالت شركة Vivo أنها ستقوم بإصدار النسخة التجريبية الثانية من تحديث Android 11 التجريبي في أواخر شهر يوليو المقبل، وأنها ستتوقف عن إصدار التحديثات التجريبية في شهر أغسطس المقبل حيث يُتوقع أن تقوم شركة جوجل بإصدار النسخة النهائية والمستقرة من نظام Android 11.
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