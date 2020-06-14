آبل لن تستخدم شاشات OLED الخاصة بشركة BOE في الدفعة الأولى من iPhone 12

فاطمة أيت طالب - دبي - أوضح تقرير سابق أن شركة سامسونج لن تستخدم شاشات OLED المُصنعة من قبل شركة BOE في تشكيلة Galaxy S21 Series المستقبلية، وفي هذا التقرير، هناك إشارة إلى أن شركة آبل لا تعطي الضوء الأخضر لشركة BOE أيضًا. والآن لدينا المزيد من التفاصيل حول سلسلة توريد شاشات OLED لهواتف الآيفون.

يقول الأشخاص المطلعون على الوضع أن شركة سامسونج ستكون مسؤولة عن تصنيع حوالي 80 في المئة من شاشات OLED المخصصة لتشكيلة iPhone 12 Series الجديدة نظرًا لأن جميع الطرازات الأربعة من iPhone 12 القادمة ستضم شاشات OLED. يبدو أن التقارير تتماشى مع بعضها البعض حيث يشير أحدث تقرير إلى أن شركة BOE لم تجتاز مرحلة الإختبار الأخيرة منذ شهر أغسطس من العام الماضي، لذلك ستعتمد شركة آبل مرة أخرى على شاشات OLED الباهظة التابعة لشركة سامسونج والتي تُعتبر أفضل إلى حد ما.

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ومع ذلك، تدعي الشائعات أن الدفعة الأولى فقط من هواتف iPhone هي التي لن تستخدم شاشات BOE. ربما في المستقبل القريب، ستكون شركة BOE قادرة على تلبية معايير آبل وبدء تصنيع شاشات iPhone 12 Series. بعد كل شيء، لدى آبل تاريخ فيما يخص إستخدام شاشات BOE في الماضي حيث تستخدم Apple Watch الحديثة شاشات OLED الصغيرة من LG و BOE. يُقال أن سلسلة Apple Watch Series 6 ستستخدم أيضًا شاشة OLED من شركة BOE.