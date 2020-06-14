Huawei Mate 40 Series قد تحصل على كاميرا أساسية بدقة 108MP مع عدسات 9P

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فينبغي أن يتم إصدار سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series في شهر أكتوبر المقبل، ولكن هذا لا يعني أنه من السابق لأوانه سماع بعض الشائعات حول هذه التشكيلة.
ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم نقلا عن مصادر في سلسلة التوريد، فقد تحصل سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series على كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل مع عدسة 9P، وستستخدم هذه الكاميرا الجديدة مستشعر جديد مع عدسة مُحسنة علمًا أنه سيتم إستخدامها في كل من Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro. نحن نتحدث عن عدسة 9P ذات الشكل الحر التي من المفترض أن تعتني بتدهور الصورة وتشوهها بسبب طريقة تصنيع العدسة نفسها. يجب أن يشهد وضوح الصورة ترقية كبيرة مقارنة بالعدسات العادية الأخرى المتاحة في السوق اليوم والتي يتم إستخدامها مع مستشعر 108 ميغابكسل.
تم إجراء تعديلات وتحسينات أخرى على وحدة الكاميرا أيضًا، ولكن المعلومات في هذا الصدد شحيحة. نحن نميل أكثر نحو تصديق التقرير الجديد لأنه يأتي من مصدر موثوق به إلى حد ما. وقد سمعنا هذا من قبل أيضًا.
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