تكنولوجيا: تقرير جديد يشير إلى أن ابل لن تدعم iPhone 12 بشاشات OLED من BOE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت مؤخراً على أن شركة ابل لن تدعم سلسلة هواتف iPhone 12 بشاشات OLED من شركة BOE في المرحلة الأولى من إطلاق الإصدارات الجديدة للأسواق.
بدأت شركة ابل في العمل على تطوير الجيل القادم من هواتف الأيفون، حيث تنطلق سلسلة هواتف iPhone 12 بميزة دعم شبكات 5G للمرة الأولى، كما تتميز الإصدارات الجديدة بشاشات OLED.
كما أوضح التقرير أن شركة سامسونج أيضاً لن تدعم سلسلة هواتف Galaxy S21 بشاشات OLED من شركة BOE، ولا يختلف الحال في خطط ابل للإصدارات القادمة من سلسلة هواتف iPhone 12، حيث يؤكد التقرير على أن شركة ابل لن تعتمد على شركة BOE في توريد شاشات OLED في الوقت الراهن للإصدارات المرتقبة.
من جانب أخر أوضحت تسريبات من مصادر مطلعة على خطط شركة ابل، أن عملاق التكنولوجيا تخطط للإعتماد على الشاشات OLED من سامسونج بشكل رئيسي،على أن تورد سامسونج 80% من الشاشات OLED لشركة ابل.
ويؤكد التقرير أيضاً على أن شركة BOE لم تتخطى الإختبارات الرئيسية لكفاءة تصنيع شاشات OLED التي أجريت من ابل في شهر أغسطس من العام الماضي، وهو ما يمنع ابل من إتخاذ قرار نهائي للإعتماد على BOE كمورد رئيسي حتى الآن، لذا قد تنجح BOE في تخطي معايير التصنيع الخاصة بهواتف الأيفون لاحقاً، لتقدم شاشات OLED في المرحلة الثانية من إنتاج سلسلة iPhone 12.
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