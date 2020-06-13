تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سماعة وان بلس القادمة OnePlus Pods

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت سماعة وان بلس القادمة OnePlus Pods في الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 11 لهواتف OnePlus 8، حيث كشف عن رسم تخطيطي للسماعة اللاسلكية.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية خلال الفترة القادمة، والتي رصدت بالفعل عبر أحد مطوري XDA، الذي كشف عن اللمحات الأولى للسماعة اللاسلكية.

وتظهر سماعة OnePlus Pods اللاسلكية في الرسم بحافظة شحن بتصميم بيضاوي، مع سماعة تأتي بتصميم يحاكي سماعة ابل اللاسلكية.

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كما أوضحت التسريبات بعض مواصفات سماعة OnePlus Pods اللاسلكية، كما كشفت التسريبات عن مجموعة تعرف ب“com.oneplus.twspods” التي تشتمل على بعض الأدوات لقراءة مستويات شحن البطارية لكل جهة من السماعة بشكل مستقل.

من جانب أخر تأتي سماعة OnePlus Pods اللاسلكية بميزة النقر لتشغيل الموسيقى، والتحكم في السماعة اللاسلكية، أيضاً تشير التوقعات إلى أن عنوان السماعة اللاسلكية قد يتغير لاحقاً عند الإعلان الرسمي.

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