أزمة إنترنت في ديالى بعد إطفاء أبراج شركات تُهرب سعات

شهدت محافظة ديالى منذ ساعات أزمة إنترنت كبيرة، بعد إطفاء وزارة الاتصالات أبراج شركات تُقدم سعات إنترنت مهربة للمستخدمين.
ووفقاً لموقع (http://akonet.info/#/home)، فإن "الخدمة انقطعت منذ الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت عن شركات، (الجزيرة - السرد - أرض السواد - زانيار - البراق - سورس نت - سبيس نت - سيل نت)".
وتأتي عملية الكشف هذه بعد حملة نفذتها وزارة الاتصالات وهيئة النزاهة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، حيث تمكنوا من إزالة الأبراج التي تهرب سعات الإنترنت في مناطق حمرين بمحافظة ديالى.
وصادرت الحملة المعدات والأجهزة التي كانت تُستخدم في عمليات تهريب الإنترنت.
وبحسب مواطنون، فإن "الأمن الوطني وهيئة النزاهة أبلغهم بضرورة إقامة دعاوى قضائية على الوكلاء المتعاونين مع تلك الشركات والمطالبة بتعويضات مادية".
واعلنت هيئة الاعلام والاتصالات اليوم السبت، عن انطلاق "عمليات الصدمة" لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق.
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