انتقد مركز الاعلام الرقمي DMC، طريقة تعامل المكاتب الإعلامية لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية مع الحسابات والصفحات المزيفة للمسؤولين.
وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الكثير من المكاتب الإعلامية تبقى سلبية ومتفرجة على الحساب المزيف، إن كانت تعلم به أصلا، وهو ينشر المعلومات المضللة، بدون إي رد فعل أو تنويه أو نفي من قبل هذه المكاتب".
وأشار المركز إلى أن "الكثير من هذه المكاتب الحكومية تفتقر للرصد المهني لمواقع التواصل ومتابعة الأخبار خصوصا فيما يتعلق بالحساب والصفحات المزيفة التي تمثلها تلك المكاتب".
وشدد المركز على ان "تنويه المكاتب الإعلامية ونفيها للحساب المزيف لا يحل المشكلة جذريا، لكنه يقلل من مضاعفاتها وتداعيات الأخبار المزيفة، وهي خطوة أولية تمهيدا لإجراءات حذف الحساب التي تحتاج لمعرفة من جانب تلك المكاتب التي يغيب الكثير منها عن العالم الرقمي".
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الرقمي: تأخر المكاتب الإعلامية في نفي صحة الحسابات المزيفة يُفاقم المشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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