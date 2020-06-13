شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يختبر ميزة لعرض نتائج ويكيبيديا عند البحث داخل الشبكة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Techcrunch، عن أن فيس بوك سيبدأ فى عرض نتائج من ويكيبيديا عند إجراء المستخدمين لعمليات البحث داخل الشبكة الاجتماعية فى محاولة للقضاء على الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة، فعلى سبيل المثال، إذا بحث مستخدم عن فيلم فسيظهر "مربع معلومات" يحتوى على نتائج من ويكيبيديا.

وبدلاً من مطالبة المستخدمين بمغادرة فيس بوك لعرض المعلومات، سيتمكنوا من رؤية النتائج فى لوحة جانبية بعد ذلك بغض النظر عن طلب البحث الأصلي.

كما أكد موقع SocialMediaToday ، الذى كان أول من لاحظ الميزة، إنها تشبه "لوحات المعرفة" Knowledge Panels من جوجل التى تمت إضافتها فى عام 2012، إذ تظهر لوحات المعرفة بجانب نتائج البحث لتوفير السياق، والتى تهدف للمساعدة فى الحفاظ على تفاعل المستخدمين مع الصفحات لفترات زمنية أطول.

فى الوقت الحالى، تعد ميزة فيس بوك الجديدة برنامجًا تجريبيًا، وفقًا لـ Techcrunch ، وهى متاحة لمستخدمى اللغة الإنجليزية بنظام iOS، أو على سطح المكتب، أو باستخدام الموقع عبر الهواتف الذكية.

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ويشير تقرير Techcrunch أيضًا إلى أن الميزة يبدو أنها تفضل معلومات فيس بوك وتعطيها الأولوية، إذ توصل اختبار أجراه الموقع إلى أن البحث عن أشياء مثل "COVID-19" سينقل المستخدم إلى مركز معلومات الشبكة الاجتماعية بدلاً من توجيهه إلى بيانات الطرف الثالث الرسمية.

وبالمثل، فإن البحث عن Animal Crossing يجلب صفحة فيس بوك الخاصة باللعبة وكذلك خيار إضافة العنوان إلى قائمة الألعاب التى يتتبعها المستخدم على ألعاب فيس بوك.