شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. ناسا تعيّن امرأة فى منصب مهم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تعيين كاثى ليدرز كمديرة للرحلات المأهولة إلى الفضاء، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، وستخلف كاثى ليدرز التى تتمتع بخبرة تمتد لـ28 عاما فى "ناسا"، دوج لوفيرو، الذى استقال من منصبه على نحو غير متوقع الشهر الماضى، مرجعا قراره لـ"خطأ" ارتكبه فى وقت سابق من العام الجارى، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

ويأتى تعيين ليدرز فى هذا المنصب المهم بوكالة الفضاء الأمريكية بعد أن أمضت سبع سنوات فى قيادة برنامج الرحلات التجارية التابع لناسا والذى تتعاون فيه الوكالة مع القطاع الخاص، وتكلل بالنجاح مع إطلاق "سبيس إكس" رائدى فضاء لمحطة الفضاء الدولية فى مايو الماضي، حسب سكاى نيوز.

كذلك عملت ليدرز منذ سنوات على برنامج التجارب الصعب الذى شهد إخفاقات على صعيد المركبات التى طورتها "سبيس إكس" و"بوينج"، للتحقق من أنها ستكون آمنة.

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وستشرف ليدرز فى منصبها الجديد على برنامج "أرتيميس"، والذى كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى العام الماضى، ويهدف لإيصال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2024.

وتعليقا على تعيين ليدرز قال رئيس "ناسا" جيم برايدنستاين فى بيان: "تتمتع كاثى بخبرة وشغف استثنائيين نحتاجهما فى إطار برنامج أرتيميس، مع هدف إنزال أول امرأة ورجل على القمر بحلول عام 2024".

وقد تأخر الإطلاق الأول لبرنامج العودة إلى القمر "أرتميس" إلى النصف الثاني من عام 2021، ولكن لا يزال 2024 هو الهدف لأول هبوط على سطح القمر منذ أيام أبولو.

ففي شهر مايو من عام 2019 الماضى، أعلنت ناسا عن برنامج أرتميس للعودة إلى القمر، وتتمثل المهمة الأولى للبرنامج Artemis 1 ، في اختبار طيران لنظام إطلاق الفضاء (SLS) وكبسولة طاقم أوريون.