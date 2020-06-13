تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo V19 Neo بكاميرة رباعية وسعر 360 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً عن هاتف V19 Neo الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 675، وكاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، على أن يتوفر بسعر 360 دولار.

يتميز هاتف V19 Neo بشاشة Super AMOLED بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل ونمط تصوير ليليل Super Night ونمط سيلفي ليلي Super Night، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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يتميز هاتف V19 Neo بمعالج Snapdragon 675 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة Funtouch OS 10.

كما يضم V19 Neo إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بشكل حرف L، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة وبدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات macro، كما يأتي مستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، مع تقنية شحن بقدرة 18W، ومنفذ USB C، ومن المقرر أن يتوفر هاتف V19 Neo بألوان الأزرق والأبيض بسعر 360 دولار، حيث يتوفر في سوق الفلبين.

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