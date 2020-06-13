تكنولوجيا: هواوي تدعم سلسلة هواتف Mate 40 القادمة بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل وعدسات 9P

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Mate 40 خلال شهر أكتوبر، واليوم كشف تقرير جديد عن خطط العملاق الصيني لدعم الإصدارات القادمة بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل وعدسات 9P.

كشفت تسريبات جديدة جاءت عبر سلسلة موردي شركة هواوي، على أن العملاق الصيني تجلب مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الرئيسية لسلسلة Mate 40، على أن تأتي الكاميرة الجديدة بتحسينات كبيرة في كلاً من هواتف Mate 40 Pro وMate 40.

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وتشير التسريبات أيضاً إلى أن المستشعر الجديد المستخدم من هواوي قي سلسلة Mate 40 سيأتي بتحسينات بصرية واضحة تدعمه عدسات 9P التي تتميز بتصميم يدعم تنقية الصورة وإزالة أي تشويش، حيث تعد عدسات 9P ترقية جديدة في إعدادات الكاميرة للهواتف الذكية المميزة بمستشعر 108 ميجا بيكسل.

كما يؤكد مصدر التسريبات على أن سلسلة هواتف Mate 40 تضم تحسينات أخرى في إعدادات الكاميرة، إلا أن التفاصيل حول هذه التحسينات غير واضحة في الوقت الحالي، لذا نترقب تسريبات جديدة لمزيد من التفاصيل حول هواتف Mate 40 Pro وMate 40.

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