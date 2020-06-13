تكنولوجيا: HONOR تكشف عن سعر ViewPad 6 أول جهاز لوحي بتقنية WI-FI 6 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HONOR عن الأسعار المحددة لنماذج جهاز ViewPad 6 اللوحي، الذي يأتي كأول جهاز لوحي في العالم بتقنية WI-FI 6 Plus.

كانت شركة HONOR قد أعلنت عن أول جهاز لوحي بتقنية WI-FI 6 Plus في 18 من مايو، والذي جاء بعنوان ViewPad 6، واليوم توضح الشركة سعر الجهاز الجديد وموعد توفره في الأسواق.

سعر جهاز VIEWPAD 6 اللوحي من HONOR

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نموذج Wi-Fi بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 310 دولار.

نموذج Wi-Fi بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 352 دولار.

نموذج 5G بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 451 دولار

نموذج 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت مع حافظة لوحة مفاتيح بسعر 564 دولار.

أيضاً من المقرر أن يبدأ الحجز المسبق لجهاز ViewPad 6 اللوحي من 13 إلى 17 من يونيو، على أن تتوفر الأجهزة في السوق الصيني فقط الآن.

مواصفات جهاز Honor VIEWPAD 6

شاشة WUXGA+225 PPI IPS بحجم 10.4 إنش بدقة عرض 2000 في 1200 بيكسل.

رقاقة معالج Kirin 985 5G، مع كرت شاشة ARM Mali-G77.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت.

يدعم بطاقة microSD للتخزين الخارجي حتى سعة 512 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 10، مع واجهة Magic UI 3.1.

كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 مع فلاش LED.

كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدساتf/2.2.

قياسات الجهاز اللوحي 154.9 في 245.2 في 7.8مم، مع وزن 480 جرام.

4 مكبرات صوتية، و4 من الميكروفونات.

بطارية بقدرة 7250 mAh.

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