صور حاسوبية تستعرض لنا تصميم الجهاز اللوحي Galaxy Tab S7 من زوايا مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - لم نرى جهازًا لوحيًا راقيا جديدًا من شركة سامسونج منفذ فترة، ولكن يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق خليفة Galaxy S6 Tab والذي من المفترض أن يحمل إسم Galaxy Tab S7 في المستقبل القريب. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم نشر مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم هذا الحاسوب.

كما تلاحظون في الصور أعلاه وأدناه، فالجهاز اللوحي Galaxy Tab S7 لا يبدو مختلفًا كثيرًا عن Galaxy Tab S6. يُشاع بأن Galaxy Tab S7 سيأتي في نسختين، واحدة بحجم 11 إنش والأخرى بحجم 12.4 إنش، والنسخة التي ننظر إليها الآن في هذه الصور هي نسخة 11 إنش، والتي يقول OnLeaks أنها ستمتاز بأبعاد تبلغ 253.7 × 165.3 × 6.3 ملمتر.

هذا الجهاز اللوحي يضم الكاميرا الأمامية في الجانب الأيمن من الشاشة، وكاميرتين بوضعية عمودية في الواجهة الخلفية مع الفلاش. وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي سيأتي كذلك مع هيكل مصنوع من الألومنيوم، وسيضم أخذوذًا أسفل الكاميرا الخلفية حيث يتم وضع القلم الإلكتروني S Pen. وفي الجهة اليُمنى، يضم Galaxy Tab S7 منفذ MicroSD، وأزرار التحكم بالصوت، وزر التشغيل الذي يبدو أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع. وفي الجزء السفلي من الجهاز، يمكنك إيجاد منفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، ولكن ليس هناك وجود لمنفذ السماعات 3.5mm.

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يٌشاع أن نسخة 11 إنش من Galaxy Tab S7 ستضم بطارية بسعة 7760mAh، وستستخدم المعالج Snapdragon 865 الثماني النوى، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، على الأقل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن Galaxy Tab S7، ولكن من المتوقع أن يصل الجهاز اللوحي في شهر يوليو أو أغسطس.