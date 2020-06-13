الإعلان رسميًا عن البطارية المحمولة Xiaomi Mi Bank 3، وتمتاز بسعة 30000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن بطاريتها المحمول الأكبر حتى الآن تحت إسم Xiaomi Mi Power Bank 3، وتمتاز هذه البطارية المحمولة الجديدة بسعة 30000mAh، وهي تُعتبر كافية لشحن هاتف مثل Xiaomi Mi 10 لنحو 4.5 مرات أو هاتف أصغر مثل iPhone SE 2020 نحو 10 مرات.

هذه البطارية المحمولة تضم إثنين من منافذ USB Type-A، ومنفذ USB Type-C واحد ومنفذ MicroUSB واحد. يمكن لهذه البطارية المحمولة الجديدة إخراج الطاقة بقوة 18W من منفذ USB-A و USB-C. البطارية تملك أيضًا وضع منخفض للأجهزة الصغيرة مثل الساعات الذكية وسماعات البلوتوث والتي تعاني من بعض المشاكل أثناء شحنها بإستخدام البطاريات المحمولة الأخرى. يمكن تفعيل هذا الوضع من خلال النقر مرتين على زر التشغيل.

يمكن شحن البطارية Xiaomi Mi Power Bank 3 نفسها بقوة 24W عن طريق منفذ USB Type-C. إذا كنت تملك شاحن بقوة 30W من شركة Xiaomi على سبيل المثال، فسوف يكون بإمكانك شحن هذه البطارية المحمولة بنسبة 100 في المئة في غضون 7.5 ساعات. وبالنسبة لمنفذ MicroUSB، فقوته محدودة في 18W.

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سيتم بيع البطارية المحمولة الجديدة Xiaomi Mi Power Bank 3 من خلال متجر JD.Com إبتداءً من 18 يونيو. السعر يبلغ 170 يوان صيني، وهو ما يُعادل 24 دولار أمريكي.