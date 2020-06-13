بالمواصفات والأسعار.. شاومي تطرح Redmi Note 9 و Redmi Note 9 Pro في مصر

كتب: ضياء السقا

أطلقت علامة "ريدمي Redmi" المملوكة لشركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية هاتفين جديدين، في الأسواق المصرية، هما Redmi Note 9 و Redmi Note 9 Pro.

الشريحة السعرية المتوسطة

وقالت الشركة في بيان، إن إطلاق الهواتف الجديدة يأتي تأكيدًا على سيطرة شاومى على الفئة المتوسطة من الهواتف المحمولة عالميًا ومحليًا رغم أرتفاع أسعار الهواتف المحمولة بصفة عامة في السوق إلا أن شاومي نتيجة الثقة التي تتمتع بها لدى عملائها الحاليين والجدد دائما ما تضع هذه الثقة في الاعتبار من خلال طرح هواتف بأسعار تنافسية وخصائص ومميزات غير مسبوقة رغم فرض ضرائب جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة تصل إلى 5% من قيمتها.

مميزات ومواصفات هاتف Redmi Note 9

ومن أبرز مواصفات الهاتف Xiaomi Redmi Note 9، أن أبعاده 162.3×77.2×8.9 مم، كما يزن 199 جرام، ويتميز بتصميم وخامات خارجية من البلاستيك البولى كاربونيت، كما أن الهاتف مُقاوم لطرطشة المياه الخفيفة.

ويدعم الهاتف Xiaomi Redmi Note 9 الجديد تركيب شريحتين اتصال من الجيل الرابع مع كارت ميمورا بحجم 512 جيجا فى منفذ منفصل، ويتميز بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.53 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل، وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 19.5:9.

ويتميز الهاتف Xiaomi Redmi Note 9 بوجود طبقة حماية على الشاشة Corning Gorilla Glass، ومعالج ميدياتك Helio G85 ثمانى النواة بدقة تصنيع 12 نانو ميتر، وبقوة تصل إلى 2.0 جيجا هيرتز، ومساحة تخزين 64 جيجا مع 3 جيجا رام، أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام، والذاكره من نوع UFS 2.1.

ويوجد بالهاتف كاميرا خلفيه رُباعيه، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانيه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهى Ultra Wide مُخصصة للتصوير العريض، والثالثه تأتى بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهى ماكرو، أما الأخيره بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهى مُخصصة للعزل.

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الهاتف Redmi Note 9 يدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة عالية،كما يضم كاميرا سيلفى واحده بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 تدعم HDR وPanorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]

مميزات ومواصفات هاتف Redmi Note 9 Pro

ويأتي هذا الهاتف من شاومي ببعض التغيرات مقارنة بالهاتف السابق أبرزها تغيير المعالج، الكاميرا، الشاشة ومكان مستشعر بصمة الإصبع.

فالشاشة في Redmi Note 9 Pro هي شاشة LCD أيضاً نفس الدقة ولكن بحجم أكبر 6.67 بوصة،وتأتي الكاميرا الأمامية بنفس التصميم ولكن الثقب في المنتصف وتم زيادة دقة الكاميرا لتكون 16 ميجابيكسل ، بينما الكاميرا الخلفية هنا لم تشهد تغير ضخم حيث تم استبدال الكاميرا الأساسية بأخرى بدقة 64 ميجابيكسل بالإضافة لاستبدال الكاميرا الـ Macro بأخرى بدقة 5 ميجابيكسل.

التغيير الأبرز في الهاتف هو تغيير المعالج حيث اعتمدت شاومي في Redmi Note 9 Pro على معالج كوالكوم Snapdragon 720G. الهاتف شهد أيضاً زيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي لتكون 6 جيجابايت لكافة الإصدارات بخلاف ذاكرة التخزين الداخلية التي تتراوح بين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت. بطارية الهاتف ستكون بنفس السعة ولكنها ستدعم الشحن السريع بطاقة 30 وات بدلاً من 18 وات ،مستعشر بصمة الإصبع سيتواجد على الجانب الأيمن مدمج معه زر قفل شاشة الهاتف.

الأسعار

هاتف Redmi Note 9 سيتوافر بإصدارين الأول 3 جيجابايت/ 64 جيجابايت بسعر 2777 جنيه أما الإصدار الثاني 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت متوافر بسعر 3099 جنيه.

هاتف Redmi Note 9 Pro سيتوافر أيضاً بإصدارين، الأول 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت بسعر 3888 جنيه والثاني 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت بسعر4299 جنيه.

يذكر أن شاومى تحتل المركز الرابع كأكبر مصنع للهواتف المحمولة فى العالم ، كما أنها تحتل المركز التالت فى السوق المصرية وفقا لتقرير شركة IDC , وتحتل صدارة السوق المصرية بلا منافس فى الفئة المتوسطة ،والتى تتراوح سعرها من 3000 جنيه إلى 6000 الآف جنيه.