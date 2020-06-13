شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيروس كورونا يؤجل إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائى التابع لناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد موقع Space.com أن ناسا أخرت إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائى مرة أخرى، وهذه المرة بسبب تأثير الفيروس التاجى على طواقم العمل، حيث كان من المقرر إطلاق التلسكوب فى مارس 2021 بعد عدد من التأخيرات، ومع ذلك، قال توماس زوربوشن، المدير المساعد للعلوم فى وكالة ناسا، فى اجتماع لمجلس دراسات الفضاء فى الأكاديميات الوطنية أن COVID-19 تسبب فى تأخر العمل عن الجدول الزمني.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، قال زوربوشن: "لن نطلق فى مارس، هذا ليس لأنهم فعلوا أى شيء خاطئ، فلم يكن خطأ أى شخص أو سوء الإدارة "، وقد بدا تاريخ الإطلاق فى مارس 2021 طموحًا بالفعل قبل ظهور COVID-19.

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وقد ذكر تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة فى يناير أن التاريخ قد لا يكون ممكنًا" بناءً على تقييم مفصل للمخاطر والتكاليف، فبعد تفشى الوباء، أفادت سبيس نيوز أن وكالة ناسا والمقاولة نورثروب جرومان خفضت عمل أطقمها من 12 نوبة لمدة 10 ساعات أسبوعيًا إلى خمس نوبات ثمانى ساعات أسبوعيًا.

وقال زوربوشن إنه يأمل أن يتمكن التلسكوب من الإطلاق فى وقت ما فى عام 2021، وحتى يوم الثلاثاء، نجحت وكالة ناسا فى اختبار جزء قابل للتمديد من الجهاز المعروف باسم Deployable Tower Assembly، وفقًا لمدونة وكالة ناسا.

ويعد تلسكوب JWST هو "مرصد مدارى يعمل بالأشعة تحت الحمراء" ويعتبر خلفًا لتلسكوب هابل الفضائى، وقد عانى المشروع بالفعل من عدة تأخيرات بسبب تعقيد البناء الذى يتطلبه.