تكنولوجيا: خدمة الألعاب Google Stadia تدعم الآن الكثير من هواتف الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل عن دعم خدمة الألعاب Google Stadia لأغلب هواتف الأندوريد خلال الفترة القادمة، حيث تبدأ عملاق البحث بدعم تجريبي لمزيد من الهواتف الآن.

يمكن لمستخدمي هواتف الأندوريد الآن تحميل تطبيق Stadia للتحقق من توافق الهاتف مع خدمة الألعاب Google Stadia، حيث تدعم الهواتف المتوافقة مع الخدمة تحميل التطبيق، ومن ثم يمكن للمستخدم التوجه إلى التبويب التجريبي في إعدادات التطبيق، حيث ستظهر عبار “Play on this device” لتؤكد عمل الخدمة على الهاتف.

من جانب أخر لم تكشف جوجل في الوقت الحالي عن مواصفات محددة في الهواتف للعمل مع خدمة Google Stadia، ومن المقرر أن تدعم 8 من إصدارات هواتف وان بلس خدمة الألعاب خلال الفترة القادمة، بدءاً من هاتف OnePlus 5 وصولاً إلى هاتف 8 Pro.

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أيضاً تقدم جوجل ميزة جديدة في خدمة الألعاب تتيح للمستخدمين التحكم في الألعاب في الشاشات بخاصية اللمس، دون الحاجة لذراع تحكم مخصصة لتجربة خدمة الألعاب Google Stadia، ومن المقرر أن تتوفر هذه الميزة عبر إختيار جديد يعرف ب “touch gamepad” في الإعدادات.

يذكر أن خدمة جوجل للألعاب Google Stadia تتوفر حتى الآن في عدد 14 دولة فقط، والتي تشمل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، والدنمارك، إسبانيا، وفرنسا، وفنلندا، والنرويج، وأيضاً السويد، وإيطاليا، وألمانيا وإيرلندا إلى جانب هولندا.

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