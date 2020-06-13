تكنولوجيا: أفضل هاتف من موتورولا +Motorola Moto Edge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي Moto Edge+ في شهر إبريل من هذا العام، ومن ثم قامت بإطلاقه في شهر مايو. ويعتبر الهاتف منافس قوي جدًا لهواتف الفئة العالية الرائدة، فهو مثير للإعجاب من عدة نواحي بدايةً من التصميم حتى المعدات الداخلية.

إليكم مراجعة للهاتف الذكي +Motorola Moto Edge:

التصميم

يأتي الهاتف الذكي بجودة تصنيع عالية جدًا، فهو مصنع من الألمنيوم مع سماكة 161.1 × 71.4 × 9.6 ملم ووزن 203 جم، والمثير بالأمر هو أن الحواف منحنية بشكل جيد لكي يكون مناسب لحجم اليد.

من الأمام ستجد شاشة طويلة مزودة بطبقة من Gorilla Glass 5 مع ثقب من الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية بالإضافة إلى مستشعر لبصمة الأصبع مدمج بها. ومن الخلف، ستجد إعداد كاميرا مثبت رأسيًا باليسار مع فلاش مدمج. ومن الجانب الأيمن، يوجد أزرار التحكم بالصوت مع زر الطاقة.

أما من الأعلى، فستجد مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم، وهي نقطة تُحسب للشركة، في حين من الأسفل ستجد منفذ USB-C والسماعات الخارجية وفتحة SIM الأحادية. ومع الأسف، لا يوجد فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية.

يتوفر الهاتف باللون الأزرق والأحمر والرمادي، وهو مقاوم للمياه.

الشاشة

يحتوي الهاتف على شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 385 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 19.5:9، وتشغل الشاشة 95.8% من مساحة الجهاز.

تدعم الشاشة ظهور 1 مليار لون بالإضافة إلى معدل تحديث 90 هرتز، كما أنها حاصلة على معايير رسمية لدعم الـ HDR10+.

توفر الشاشة نسبة يطوع تبلغ 650 nits مع الضبط التلقائي، وهي تعتبر مناسبة جدًا للاستخدام تحت الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.

الكاميرا

يضم الهاتف إعداد كاميرا رباعي من الخلف والذي يضن كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 + كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 + كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 + مستشعر عمق TOF 3D.

تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر ISOCELL من سامسونج وهو ونفسه الموجود بهاتف Mi 10 Pro من شاومي، في حين تستخدم الكاميرا واسعة الزاوية وظيفة الـ Auto Focus والتي تلعب دور مهم جدًا مع نتائج الصور.

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أما بالنسبة للكاميرا المقربة، فهي تقوم بالتقريب حتى 10 أضعاف مع التقريب البصري و 10 أضعاف مع التقريب الرقمي.

يوفر إعداد الكاميرا الخلفي أيضًا دعم HDR وبانوراما والبورتريه وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 6K بمعدل 30 إطار بالثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 25 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم الكاميرا الأمامية وظيفة الـ HDR وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 و 120 إطار بالثانية.

الأداء

يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 865 ثماني النواة من كوالكوم بتقنية تصنيع 7 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسومات Adreno 650.

وبفضل قوة المعالج، سيتمكن الهاتف من توفير أداء سريع ومذهل مهما قمت بالضغط عليه، كما انه ينتقل بين التطبيقات والألعاب بكل سلاسة دون أي عوائق.

وعلاوةً على ذلك، يتم تشغيل Moto Edge+ بواسطة نظام تشغيل Android 10 الخام وهذا يعزز من مسألة السلاسة في الأداء، لذا فلن تواجه أي مشكلة. كما أن الشركة توفر بعض الخصائص الخاصة بها مثل Moto Action المفيدة للغاية، بالإضافة إلى Moto Display والتي تعتبر مفيدة في مسألة انحناء الشاشة.

يضم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مع 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، ولا يوجد إمكانية إضافة ذاكرة داخلية.

يوفر الهاتف دعم لكل من Wi-Fi 802.11 وBluetooth 5.1 وGPS وNFC.

البطارية

يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير والتي وتوفر البطارية حوالي 7 ساعات ونصف مع الاستخدام المتوسط. وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 18 واط، بمعنى 30% في حوالي 30 دقيقة، و100% في ساعتين.

السعر

يتوفر هاتف Moto Edge+ بسعر 3780 ريال ويمكن الحصول عليه من هنا.

0.00 يعتبر هاتف Moto Edge+ من أفضل هواتف شركة موتورولا، وهو يعتبر منافس قوي لهواتف الفئة العالية. فيوفر الهاتف إمكانيات ومواصفات عملاقة ومتطورة من حيث المعالج والكاميرات وأداء البطارية، وأيضا تصميم أنيق وقوي. 9.0/10 الإيجابيات شاشة رائعة

دعم لشبكة 5G

ميزات وخصائص متطورة

بطارية قوية

أداء ممتاز - كاميرا مذهلة السلبيات لا يدعم بطاقة الذاكرة الخارجية

لا يدعم الشحن اللاسلكي

سعره مرتفع بعض الشيء

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