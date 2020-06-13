تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز Mi NoteBook Pro 15 2020 بالجيل العاشر من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي مؤخراً عن جهاز Mi NoteBook Pro 15 للعام 2020، الذي ينطلق بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع كرت شاشة Nvidia MX350، وسعر 850 دولار.

ينطلق جهاز Mi NoteBook Pro 15 للعام 2020 بشاشة LCD بحجم 15.6 إنش، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3، ونسبة سطوع 300 nit، مع دقة عرض 1080 بيكسل، وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB.

كما تقدم شاومي جهاز Mi NoteBook Pro 15 للعام 2020 بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع معالج i5-10210U في النموذج الرئيسي، ومعالج i7-10-510U في النموذج الأعلى، كما يضم النموذجين كرت شاشة Nvidia GeForce MX350 التي ترتكز على معمارية Pascal التي تحاكي آداء GTX 960M، وبآداء أقل نسبياً من كرت شاشة GTX 1050.

أيضاً يضم كرت الشاشة MX350 أكثر من ضعف TDP بقدرة 25W مع نطاق ترددي أعلى، كما يأتي الجهاز بنظام تبريد يتكون من اثنان من المراوح، مع اثنان من أنابيب التبريد، كما تأتي سعة التخزين الرئيسية 512 جيجا بايت في ذاكرة NVMe SSD، مع نموذج بسعة 1 تيرابايت.

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وتأتي الذاكرة العشوائية لجهاز Mi NoteBook Pro 15 للعام 2020 بسعة 8 أو 16 جيجا بايت رام في DDR4 بسرعة 2666 MHz.

كما تتميز لوحة المفاتيح بمسافة إنتقال 1.5 مم، مع إضاءة خلفية، أيضاً يأتي الجهاز بمستشعر للبصمة للتسجيل، ويشمل الجهاز على اثنان من منافذ USB-C، مع فتحة SD، مع اثنان من منافذ USB-A، ومدخل HDMI، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً تأتي البطارية في جهاز Mi NoteBook Pro 15 للعام 2020 بقدرة 60Wh بعمر شحن يصل إلى 17 ساعة، ويصل وزن الجهاز إلى 2 كجم، ويضم اثنان من مكبرات الصوتية بقدرة 2.5W، مع صوتيات Harman، كما يتوفر النموذج الرئيسي من الجهاز بسعر 850 دولار.

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