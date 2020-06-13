تحديث Android 11 التجريبي متاح للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت كل من Oppo و Xiaomi بفخر أن بعض من هواتفها الذكية ستحصل على تحديث Android 11 التجريبي قريبًا، ولكن شركة OnePlus تقدمت عليهم بخطوة إضافية نحو الأمام.
في الحقيقة، قامت شركة OnePlus بالفعل بإطلاق تحديث Android 11 التجريبي للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro. ووفقا لشركة OnePlus، فقد ذكرت أن هذه هي النسخة التجريبية الأولى من نظام Android 11، وهو التصريح الذي لا يبدو محيرًا على الإطلاق.
على عكس النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام Android 11 التي أطلقتها شركة جوجل قبل يومين بعد مجموعة من إصدارات المطورين السابقة، يبدو أن تحديث Android 11 التجريبي للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro يُعتبر أقل ملاءمة للإستخدام اليومي. الشركة نفسها أشارت إلى بعض المشاكل الموجودة في هذا التحديث التجريبي، بما في ذلك عدم توفير ميزة فتح القفل عن طريق الوجه، وعدم عمل المساعد الرقمي Google Assistant، فضلا عن بعض المشاكل غير المرغوب فيها في واجهة المستخدم.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بعض المشاكل على مستوى إستقرار النظام، وبعض التطبيقات التي لا تعمل كما هو متوقع، وسيتم مسح جميع بياناتك أثناء تثبيت Android 11 التجريبي. دعونًا، لا ننسى إمكانية تعرض هاتفك للتلف لأن عملية التثبيت ليست سلسة مثل تثبيت الإصدار التجريبي الأول من جوجل على هواتف Google Pixel المؤهلة.
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