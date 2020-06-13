شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتعاون مع مكتبة أمريكية لتوصيل الكتب للطلاب بالطائرات بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إغلاق المدارس والمكتبات منذ شهور، ولكن بعض الأطفال لن يفلتوا من ممارسة ألعاب الفيديو طوال الصيف، إلا أن Kelly Passek - أمين مكتبة المدرسة الإعدادية فى مقاطعة مونتجمرى، فيرجينيا - ترسل كتب صيفية عبر طائرات بدون طيار، فبعد استخدام طائرات كوادكوبتر من Wing التابعة لألفا بت الشركة الأم لجوجل، للحصول على بعض الضروريات المنزلية، أدركت أنها يمكن أن تستخدم الخدمة لإسقاط بعض المعرفة حرفياً للطلاب المحليين.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فعلى الرغم من ذلك، يتعين على Passek أن تلجأ إلى بعض الأعمال اليدوية لتوصيل الكتب للأطفال، حيث تأخذ الطلبات عبر نموذج جوجل، ثم تحزم الكتب وتضعها فى مرفق Wing، ويمكن للطائرات بدون طيار فى وينج أن تحمل حمولات تصل إلى 1كيلو ونصف، لذلك لا ينبغى أن تكون الكتب الورقية مشكلة، ولكن قد لا تكون المقارنات الضخمة خيارًا.

ويمكن للطلاب المؤهلين فى نظام المدارس العامة فى مقاطعة مونتجمرى طلب أكثر من 150.000 كتاب من المكتبة، كما أن التوصيل المحمول جواً مجاني.

وتعمل Wing على إسقاط البضائع الصغيرة على أبواب العملاء منذ عام 2014، ولكن الخدمة تقتصر على عدد قليل من المدن، ولا تزال صناعة توصيل الطائرات بدون طيار بعيدة جدًا عن فيديو إثبات مفهوم الأمازون لعام 2013 الذى ظهر فى 60 دقيقة، وفى كلتا الحالتين، يعد إيصال الكتب إلى الطلاب استخدامًا جديدًا جديرًا بالثناء للتكنولوجيا، خاصةً أثناء الوباء العالمي