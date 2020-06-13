انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتحذر من رياح نشطة وأمطار خفيفة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحد يسوده طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيفا ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن الطقس على السواحل الشمالية للبلاد، لطيف خلال ساعات النهار مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، بينما يبقي الطقس حار على جنوب سيناء يصاحبه فرص سقوط الأمطار الخفيفة أيضا على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

أما على محافظات الصعيد، يبقى الطقس ما بين مائل للحرارة إلى شديد الحرارة يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 23

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و27 للصغرى

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شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 23

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28

وكانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بداية من الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع الجارى، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات.

وأشارت شاكر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة تعاود ارتفاعها الأربعاء وتصل مع نهاية الأسبوع 38 و 39 درجة على القاهرة، موجهة عدة نصائح للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس القطنية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل ، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية.

وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد، أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وفي سياق متصل، أضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" على فضائية "DMC"، أن البلاد تتعرض لموجة حارة بدأت الأربعاء، وتستمر حتى السبت المقبل ترتفع عن المعدلات بدرجتين ولكنها من يوم الأحد القادم ستنخفض مجددا لتعود إلى المعدل الطبيعي وتكون 34 درجة على القاهرة.