شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استحواذ فيس بوك على Giphy يلفت انتباه هيئة مراقبة المنافسة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن صفقة استحواذ فيس بوك على موقع Giphy الشهير يتم فحصها من قبل هيئة مراقبة المنافسة فى بريطانيا، وذلك ربما لتقليل المنافسة فى المملكة المتحدة، حيث اشترى فيس بوك موقع Giphy، وهو موقع إلكترونى شهير لصناعة الصور المتحركة ومشاركتها، أو صور GIF، فى مايو لدمجها مع تطبيق مشاركة الصور المتنامى بسرعة، Instagram.

وبحسب موقع TOI الهندى، فبينما لم يبدأ التحقيق الرسمى بعد، قدمت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) فى وقت سابق من هذا الأسبوع إلى فيس بوك أمر تنفيذ أولى وبدأت يوم الجمعة المرحلة الأولى من التحقيق، ودعت التعليقات على المعاملة من أى طرف مهتم.

ولم يرد فيس بوك أكبر شبكة تواصل اجتماعى فى العالم على الفور على طلب رويترز للتعليق، فيما سعى Giphy لقمع بعض المخاوف فى بيان، حيث قال "سيستمر الجميع فى الحصول على نفس الوصول إلى GIPHY، ونتطلع إلى توضيح كيف أن هذه الشراكة هى فوز لمستخدمينا وشركائنا ومنشئى المحتوى".

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ووفقًا لـ فيس بوك، تأتى 50 ٪ من حركة مرور Giphy من تطبيقات فيس بوك، ونصفها يأتى من Instagram، وقد تم التوصل إلى الصفقة، التى تبلغ حوالى 400 مليون دولار بواسطة موقع أخبار أكسيوس، حيث كان فيس بوك يخضع بالفعل للتدقيق بشأن مخاوف مكافحة الاحتكار، وتشتعل الشركة الآن لقرارها بعدم تحدى المنشورات التحريضية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقد أثارت بعض مجموعات المناصرة بالفعل مخاوف عندما تم الإعلان عن الصفقة، وقال فيس بوك بعد ذلك إن تكاملات Giphy مع منصات اجتماعية أخرى مثل Twitter وSnapchat وByteDance’s TikTok لن تتغير.

وقال مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية، وهى مجموعة مناصرة لمكافحة الاحتكار، إن فيس بوك وجوجل يحتكران الاتصالات عبر الإنترنت من خلال مثل هذه الصفقات، بينما يحثان لجنة التجارة الفيدرالية على التحقيق فى الصفقة، وقد حصلت شركة Alphabet Inc من جوجل على منصة GIF Tenor فى 2018 ودمجتها فى وظيفة البحث عن الصور.