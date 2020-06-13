شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر إضافة تأمين Face ID لتطبيق ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شركة فيس بوك ميزة جديدة بتطبيق ماسنجر ستسمح للمستخدمين بحماية رسائلهم بشكل أفضل من أعين المتطفلين، فعند تمكين الميزة الجديدة، سيحتاج المستخدمين إلى مصادقة هويتهم باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز المرور الخاص بهم قبل أن يتمكنوا من عرض تطبيق ماسنجر، حتى إذا تم إلغاء قفل هواتفهم بالفعل.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتعتمد الميزة على إعدادات الأمان فى جهازك، لذا، ومع ذلك، فإن طريقة إلغاء قفل هاتفك بشكل طبيعى هى الطريقة التى ستفتح بها تطبيق ماسنجر"، كما يمكن أيضا للمستخدمين تعيين فترة زمنية محددة بعد مغادرة التطبيق عندما تحتاج إلى إعادة المصادقة.

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وتختبر الشركة حاليًا ميزة الأمان الجديدة بين نسبة صغيرة من مستخدمى ماسنجر لنظام التشغيل iOS، على الرغم من أنها قد تكون متاحة فى نهاية المطاف على نطاق أوسع، بما فى ذلك على أندرويد.

وقال متحدث باسم فيس بوك فى بيان: "نريد منح الأشخاص المزيد من الخيارات وعناصر التحكم لحماية رسائلهم الخاصة، ومؤخرًا، بدأنا فى اختبار ميزة تتيح لك فتح تطبيق ماسنجر باستخدام إعدادات جهازك" وأضاف "إنها طبقة إضافية من الخصوصية لمنع شخص آخر من الوصول إلى رسائلك".

تشبه هذه الميزة إعدادات الأمان للعديد من تطبيقات الدردشة الشائعة الأخرى، بما فى ذلك Signal تطبيق الرسائل المشفرة، والذى شهد زيادة كبيرة فى التنزيلات فى الأسابيع الأخيرة، حيث يقوم فيس بوك بتعزيز ميزات الأمان فى ماسنجر لبعض الوقت، كذلك فلدى الشركة ميزة مراسلة مشفرة، المحادثات السرية، وقالت إنها تود أن تجعل التشفير من طرف إلى طرف يومًا ما إعدادًا افتراضيًا للتطبيق، ومع ذلك، لا تزال هذه الخطط على بعد سنوات.