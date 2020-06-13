فيسبوك.. أداة جديدة مخصصة للشركات والمؤسسات

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ووفقًا لموقع ”بيزنس إنسايدر“، فإن هذه الأداة تتيح لأصحاب العمل منع مناقشات العمال بشأن بعض الموضوعات التي يرغبون في وضعها بالقائمة السوداء.

وذكر لي فانغ بمدونة ”ذا إنترسيبت“ أن هذه الميزة قد ظهرت لأول مرة في عرض داخلي لشركة فيسبوك، وأن الأداة تتيح لأصحاب العمل التحكم في محتوى الدردشات الخاصة بالموظفين في الموضوعات التي تتخذ اتجاهًا معينًا، وأنه قد ورد بهذا العرض مثال على هذا المحتوى الذي قد يرغب أرباب العمل في قمعه، وهو كلمة ”النقابات“.

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ويأتي هذا العرض من فيسبوك في الوقت الذي يلجأ فيه أرباب العمل بشكل متزايد إلى الحلول عالية التقنية لقمع جهود الاتحادات، وأفاد الموقع أنه في أبريل استخدمت شركة ”Whole Foods“ المملوكة لأمازون أداة خريطة حرارية لتتبع المتاجر في ”الخطر“ الأعلى للنقابات العمالية.

وقبل ذلك، استأجرت شركة وولمارت خدمة جمع المعلومات الاستخبارية ”لوكهيد مارتن“ لمراقبة جهود النقابات في متاجرها عبر الولايات المتحدة.

وتعمل ”فيسبوك“ على تعزيز أماكن العمل بسرعة منذ بداية جائحة كورونا لكسب المكاتب التي تعمل عن بعد.