تكنولوجيا: شاومي تكشف عن Mi Power Bank 3 بقدرة 30000 mAh وسعر 24 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي مؤخراً عن وحدة الطاقة Mi Power Bank 3 التي تنطلق بسعة 30000 mAh لدعم الشحن بقدرة 18 W، على أن تتوفر في 18 من يونيو بسعر 24 دولار.

كشفت شاومي عن أكبر وحدة للطاقة بسعة 30000 mAh، والتي لها القدرة على شحن بطارية هاتف Mi 10 المميزة بسعة 4780 mAh حتى 4 مرات ونصف، أو شحن هاتف iPhone SE بسعة بطارية 1821 mAh حتى 10 مرات.

أيضاً تضم وحدة الطاقة Mi Power Bank 3 اثنان من منافذ USB-A بحجم كامل، مع منغذ USB C، ومنفذ microUSB، حيث يمكن للمستخدم أن يحصل من وحدة الطاقة على قدرة شحن 18W عبر منفذ USB-A ومنفذ USB C.

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كما تأتي وحدة الطاقة بنمط خاص لشحن الأجهزة الصغيرة من السماعات، أو الساعات الذكية التي تواجه مشكلة غالباً عن الشحن عبر وحدة الطاقة، ويمكن تنشيط هذا النمط عن طريق النقر المزدوج على زر الطاقة.

من جانب أخر يمكن لوحدة Mi Power Bank 3 أن تدعم الشحن بقدرة 24W عبر منفذ USB-C، لذا يمكن لشاحن شاومي بقدرة 30W أن يدعم شحن وحدة الطاقة خلال 7.5 ساعة بشكل كامل، ومن المقرر أن تتوفر وحدة الطاقة في JD.com في السوق الصيني بدءاً من 18 من يونيو بسعر 24 دولار.

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