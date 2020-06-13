تكنولوجيا: شاومي تعمل على تطوير شاشات جديدة مخصصة للألعاب بمعدل تحديث 165Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة شاومي في العمل على تطوير إصدارات جديدة من الشاشات المخصصة للألعاب، التي يكشف عنها خلال الفترة القادمة بمعدل تحديث 165Hz.

قدمت علامة Redmi التجارية التابعة لشاومي مؤخراً شاشة جديدة بمستوى تسعير منخفض للأسواق، واليوم أكد تقرير جديد على أن العملاق الصيني تعمل على تطوير شاشات للألعاب تأتي بثلاثة من الأحجام هم 24.5 إنش، و27 إنش وأيضاً 29.5 إنش.

كما تشير التوقعات إلى أن شركة شاومي تستعد لإطلاق الشاشة المميزة بحجم 24.5 إنش خلال شهر سبتمبر، بينما تقدم الشركة الإصدار المميز بحجم 27 إنش خلال شهر يوليو المقبل، والتي تأتي بمعدل تحديث 165Hz.

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أيضاً من المتوقع أن تقدم شاومي إصدارات أخرى من الشاشات المخصصة للألعاب بدقة 4K والتي تأتي بحجم 27 إنش و29.5 إنش.

من جانب أخر تعمل شاومي على تطوير شاشة أخرى غير مخصصة للألعاب بحجم 27 إنش، مع اثنان من الشاشات المخصصة للألعاب المركزية بحجم 23.8 إنش و27 إنش، إلا أن التسريبات لم توضح موعد الكشف عن الإصدارات الثلاثة حتى الآن.

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