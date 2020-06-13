خدمة Google Stadia ستعمل الآن على غالبية هواتف الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - طموحات خدمة الألعاب السحابية Google Stadia واجهت بداية صعبة بسبب قيود العتاد والمناطق. الآن، قررت شركة جوجل تقديم دعم تجريبي لمزيد من الهواتف الذكية، مما يعني أنه ما دام بإمكان هاتفك تحميل تطبيق Google Stadia، فأنت على ما يرام. بمجرد فتح التطبيق وتشغيله، ستحتاج إلى التوجه إلى التبويب ” التجارب ” في الإعدادات حيث من المفترض أن ترى خيار ” التشغيل على هذا الجهاز “. لا تُدرج جوجل أي متطلبات خاصة على مستوى العتاد، لذلك لا يزال من غير المؤكد تمامًا ما هي الهواتف الذكية التي ستكون قادرة على تشغيل الخدمة بكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ثمانية هواتف من OnePlus تم إضافتها إلى قائمة الهواتف الذكية المدعومة، وهذا ما جعل خدمة Google Stadia الآن تدعم رسميًا تشكيلة OnePlus بالكامل بدءًا من OnePlus 5 وصولاً إلى OnePlus 8 Pro.

Advertisements





الميزة الأخرى والأنيقة لعشاق Google Stadia هي عناصر التحكم التي تعمل باللمس على الشاشة والتي تتيح لك اللعب دون الحاجة إلى وحدة تحكم فعلية. يمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال خيار ” لوحة الألعاب باللمس ” Touch GamePad ” في قائمة الإعدادات. أصدرت شركة جوجل أيضًا عنصر تحكم مستقل في الدقة، مما يسمح لك بتحديد دقة الإخراج في Google Stadia يدويًا على كل جهاز تقوم بتشغيله.

لا تزال Google Stadia متاحة في 14 دولة فقط، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد. لا تزال شركة جوجل ملتزمة بتوسيع حضور Google Stadia إلى المزيد من الأجهزة والمناطق في أسرع وقت ممكن.