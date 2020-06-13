الإعلان رسميًا عن الحاسوب المحمول Xiaomi Mi NoteBook 15 2020، ويُكلف إبتداء من 850$

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، أعلنت شركة Xiaomi عن الحاسوب المحمول Xiaomi Mi NoteBook 14 للأشخاص الذين يرغبون في حاسوب خفيف لحمله أثناء السفر. اليوم، قامت شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن حاسوب محمول جديد للأشخاص الذين يحتاجون إلى شيء أثقل.

الحاسوب Xiaomi Mi NoteBook Pro 15 2020 الجديد مماثل للحاسوب Enhanced Edition الذي تم إصداره في العام الماضي. هذا الحاسوب الجديد يضم الجيل العاشر من المعالج Intel Core i5 أو Intel Core i7، ويضم كذلك معالج الرسوميات Nvidia GeForce MX350.

لتبديد الحرارة التي يولدها الحاسوب، قامت شركة Xiaomi بتزويده بأنبوب مزدوج لتبديد الحرارة. النسخة الأساسية تضم 512GB من الذاكرة التخزينية NVMe SSD، ولكن يمكنك إختيار الحصول على 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن أيضًا ترقية الذاكرة العشوائية في الحاسوب الجديد من 8GB إلى 16GB.

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الحاسوب Xiaomi Mi NoteBook Pro 15 2020 الجديد يضم شاشة LCD بحجم 15.6 إنش محمية بطبقة Gorilla Glass 3 وتمتاز بدقة FullHD وبسطوع يصل إلى 300 شمعة مع العلم بأنها تدعم كذلك 100 في المئة من التدرج اللوني sRGB.

تم تزويد Xiaomi Mi NoteBook Pro 15 2020 الجديد بمستشعر بصمات الأصابع من أجل المزيد من الحماية، وبلوحة مفاتيح مريحة ذات إضاءة خلفية، وبالعديد من المنافذ تشمل USB Type-C و USB Type-A و HDMI و 3.5mm. وفيما يخص الإتصالات اللاسلكية، فالحاسوب الجديد يدعم WiFi والبلوتوث 5.0. وفيما يخص البطارية، فهذا الحاسوب الجديد يضم بطارية بقوة 60Wh يمكنها الصمود لنحو 17 ساعة مع العلم بأنه يمكن شحن 50 في المئة منها في غضون 40 دقيقة.

الحاسوب Xiaomi Mi NoteBook Pro 15 2020 بكامله يزن 2 كيلوجرام ويضم إثنين من مكبرات الصوت 2.5W مدعومة من قبل Harman Audio، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Windows 10 Home.

في الصين، سيكون Xiaomi Mi NoteBook Pro 15 2020 متوفرًا للشراء من خلال متجر JD.com. النسخة الأساسية من هذا الحاسوب تُكلف ما يُعادل 850 دولار أمريكي، في حين تُكلف نسخة i7,16GB/1TB ما يُعادل 1000 دولار أمريكي.