الإعلانات تظهر في بعض هواتف سامسونج، والمستخدمين مستاؤون للغاية

فاطمة أيت طالب - دبي - من الضروري رؤية الإعلانات من حين لآخر. إنها تساعد الخدمات المجانية والمواقع الإلكترونية على توليد الإيرادات، ولكن ماذا لو كنت ستدفع مقابل خدمة أو منتج؟ هل تتوقع أن ترى الإعلانات هناك؟ من المحتمل أنك لن تفعل ذلك، ولهذا السبب من المفهوم تمامًا أن العديد من مستخدمي سامسونج مستاؤون.

هذا لأنه وفقا لبعض المنشورات على Reddit، بدأ بعض المستخدمين يرون الإعلانات تغزو واجهة Samsung One UI. نحن لا نتحدث أيضًا عن الإعلانات النصية الصغيرة، بل الإعلانات الضخمة التي يبدو أنها تُغطي جزءًا كبيرًا من الشاشة في بعض التطبيقات الأصلية التي تقوم سامسونج بتضمينها في هواتفها الذكية.

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كما أشار العديد من المستخدمين، يجب ألا تكون هناك أي إعلانات في المقام الأول، بغض النظر عن حجمها أو صغرها، وخاصة بعد إنفاق 1500 دولار أمريكي للحصول على هاتف من الفئة الراقية. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلانات تظهر عندما يقوم المستخدمون بتفعيل خيار ” تلقي معلومات تسويقية ” في الإعدادات، ولكن وفقا للعديد من المستخدمين، فلم يتم تفعيل هذه الميزة ولا يزالون يتلقون الإعلانات على أي حال.

يبدو أيضًا أن الإعلانات تستند على المنطقة، حيث لا تتلقى بعض البلدان هذه الإعلانات، في حين أن بعض المناطق الأخرى لا تزال تتلقاها. لم تستجب سامسونج حتى الآن لهذه الشكاوى، ولكننا نتصور أن الحل الوحيد هنا هو إزالة الإعلانات نهائيًا.