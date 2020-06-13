شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك اكتشاف "الفوتوشوب" فى صور المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ الكثير من المشاهير فى جميع أنحاء العالم إلى تعديل الصور أو ما يسمى "الفوتوشوب"، وباتت هذه التقنية هوساً لدى الكثير منهم، حتى أصبحت أغلب الصور المتداولة على التطبيقات الشهيرة مثل إنستجرام "مزيفة"، ولا تشبه الحقيقة، فملامح الوجه فى "السيلفي" أشبه بالرسومات فالأنف والذقن والشفاه كلها يتم تعديلها، حسب ما تتمناه الفنانة أو يتمناه المشهور.

وفى حين هناك الكثير من البرامج التى تعمل على تعديل الصور، هناك أيضا تطبيقات تكشف زيفها، ومنها تطبيق (Mirage) الذى يستطيع أن يخبرك هل قام صاحب الصورة بتعديلها أو عمل "فوتوشوب" ليصبح أكثر جاذبية، كما لا يكتفى التطبيق بهذا فقط، بل يمكنه إخبارك إذا قام هذا الشخص بتغيير حجم أنفه، أو لون عينه.

يستخدم تطبيق Mirage تقنية التعلم الآلى التى يمكنها اكتشاف وقت تعديل الصورة، كما يحاول تحديد تلك التعديلات، وحينها ستحصل على لمحة عن التعديلات التى أُجريت فى الصورة الأصلية سواء للأفضل أو الأسوأ.

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وتعتمد هذه التقنية على التعليمات البرمجية التى طورها باحثون من Adobe Research وUC Berkeley، وقد نشروا ورقة بحثية بهذا الخصوص فى عام 2019 تصف طرُق الكشف عن التلاعب فى الوجه فى الصور الشخصية، حيث نجح التطبيق بصورة كبيرة فى الكشف عن عمليات التلاعب فى الصور الشخصية لدرجة أنه تفوق على الأشخاص الذين طُلب منهم التدقيق فى الصور بحثًا عن علامات التلاعب.

بالإضافة لذلك، لا يكتفى تطبيق Mirage بتحديد وقت تغيير الصورة فحسب، بل يمكنه أيضًا استخدام التعلم الآلى لمعرفة كيفية تغيير الصور، حيث يمكنه التنبؤ بالمناطق التى عُدلت ثم يحاول عكس هذه التغييرات واحدة تلو الأخرى.

وبمجرد الانتهاء من عمليات الفحص وتحديد التعديلات، يمكن للتطبيق بعد ذلك إظهار الأقسام التى عُدلت فى الصورة الشخصية، بالإضافة لرسم صورة تقريبية عن حالة الصورة الشخصية الأصلية قبل إجراء التعديلات عليها.

ومع ذلك، يحتوى التطبيق على عيب رئيسى واحد، فهو يعمل فقط عندما يكتشف وجه شخص فى الصورة، حيث لا يمكنك استخدامه لمعرفة التعديلات التى أجريت فى الصور التى تحتوى على أشياء، مثل: سيارة أو شجرة أو أى شيء آخر داخل الصورة، والتطبيق متاح لمستخدمى أجهزة آيفون وآيباد فى آب ستور، ولمستخدمى أجهزة أندرويد فى جوجل بلاي.