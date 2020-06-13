شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم من البلاستيك فى منزلك.. دراسة بريطانية تكشف مقدار المواد ونسب تدويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر دراسة حديثة، أن متوسط الأسرة في المملكة المتحدة يحتوي على عربة صغير من البلاستيك بما في ذلك تغليف المواد الغذائية والمنسوجات، ولكن يتم إعادة تدوير 4 % فقط منها.

وجد الفريق أنه في عام 2018، كان لدى كل مقيم في المملكة المتحدة حوالي 1.043 رطل (473 كجم) من البلاستيك في منزلهم ، أى ما يعادل 2504 رطل (1136 كجم) لكل أسرة، وتم العثور على معظم هذه المواد البلاستيكية في السلع البيضاء والمركبات والمنسوجات ومنتجات البناء مثل النوافذ، ووجد الفريق أن 4 % فقط من جميع المواد البلاستيكية المنزلية يعاد تدويرها.

ووجد الباحث أيضًا أن المواطن البريطاني العادي ينتج حوالي 154 رطلاً (70 كجم) من النفايات البلاستيكية كل عام، ويأتي ثلثها عبر المشروبات الغازية ومنتجات الألبان.

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قال شياويو يان، مهندس جامعة إكستر: "إن الفهم الجيد والكمي لمخزون الأسر وتدفقات المواد البلاستيكية من وإلى المنزل هو الأساس لتصميم اقتصاد دائري مستقبلي أفضل للبلاستيك".

وأضاف يان، 'تبدو أرقام إعادة التدوير لدينا مذهلة لأن معظم التركيز ينصب على التعبئة والتغليف فيما يتعلق بالبلاستيك، لكن تقديراتنا تشمل جميع النفايات البلاستيكية في كل شيء، مثل المباني والسيارات والالكترونيات والمنسوجات".

وأوضح يان، " لا يدرك الناس أن هناك الكثير من المواد البلاستيكية في هذه الأشياء الأخرى أيضًا، ولحساب البصمة البلاستيكية للأسرة البريطانية المتوسطة ، جمع د. يان وزملاؤه الإحصاءات والاستطلاعات الوطنية، وتقارير الصناعة، والبحث الأكاديمي والمعلومات الخاصة.