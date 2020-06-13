تكنولوجيا: سامسونج تقدم أجهزة Galaxy Tab S7 و Tab S7 Plus المرتقبة بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج لدعم أجهزة Galaxy Tab S7 و Tab S7 Plus المقرر الإعلان عنها خلال الفترة القادمة بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة.

تتوالى التسريبات حول الإصدارات القادمة من سلسلة أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية، حيث جاءت أحدث التسريبات اليوم عبر Ice Universe لتوضح معدل التحديث في شاشة الأجهزة.

كما تؤكد التوقعات على أن سامسونج تدعم أجهزة Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7 Plus بشاشة AMOLED، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الأجهزة تأتي باثنان من الأحجام 11 و12.4 إنش، ويتميز الإصدار الأصغر بقياسات 253.7 في 165.3 في 6.3مم، أو سماكة 7.7مم عند الجزء البارز للكاميرة.

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أيضاً تقدم سامسونج كلاً من جهازي Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7 Plus بكاميرة خلفية مزدوجة في الجزء الأيسر من الجهة الخلفية، كما يأتي موقع تعليق قلم stylus إلى أسفل إعدادات الكاميرة.

وتشير التوقعات إلى أن الأجهزة تضم مستشعر البصمة مدمج في زر التشغيل، كما يأتي الإصدار الأصغر بقدرة بطارية 7760 mAh، بينما يأي إصدار PLus بقدرة بطارية 9800 mAh، كما تضم الأجهزة معالج Snapdragon 865 حيث تشير بعض التوقعات إلى دعم الأجهزة الإتصال بشبكات 5G، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الاجهزة خلال شهر يوليو المقبل.

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