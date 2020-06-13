لوحة المفاتيح Magic Keyboard يمكن أن تشق طريقها إلى أجهزة iPad الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة آبل عن جهاز iPad Pro 2020 الجديد في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة أيضًا عن ملحق يُدعى Magic Keyboard. على عكس لوحة المفاتيح Apple Smart Keyboard، تأتي لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة مع لوحة تتبع وتستخدم أزرار تستند على آلية المقص تجعلها تبدو وكأنها لوحة مفاتيح ملائمة مقارنة بما تم تقديمه من قبل.

الشيء السلبي الوحيد هو أنه بالنسبة لمستخدمي لوحيات iPad العادية، فلا يمكنهم إستخدام لوحة المفاتيح هذه، ولكن يمكن أن يتغير ذلك في المستقبل. ووفقا لتغريدة من

in my dream Magic keyboard not only for the iPad Pro — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 11, 2020

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فهي تشير إلى أن هناك إمكانية أن تشق لوحة المفاتيح Magic Kayboard طريقها في نهاية المطاف إلى الأجهزة التي لا تدعم iPad Pro أيضًا.

لا توجد معلومات حول موعد حدوث ذلك، ولكن قد يكون هذا خبرًا جيدًا لمستخدمي iPad العاديين الذين يبحثون عن لوحة مفاتيح لإرفاقها مع أجهزتهم. على الرغم من وجود الكثير من لوحات مفاتيح الطرف الثالث والتي يمكن لمستخدمي iPad إستخدامها بالفعل، فإن ميزة لوحة المفاتيح Magic Keyboard هي لوحة التتبع التي ستجعل الجهاز اللوحي يبدو وكأنه حاسوب محمول مما يساعد في الإنتاجية.

الشيء السلبي هو أن لوحة المفاتيح Magic Kayboad من آبل باهظة للغاية، فهي تُكلف إبتداءً من 299 دولار أمريكي. هذا يجعلها أكثر تكلفة من الخيارات الأخرى المتوفرة في السوق اليوم، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفضلون إستخدام الملحقات الرسمية، فنحن نأمل أن يصبح هذا خيارًا في المستقبل.