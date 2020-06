لوحة المفاتيح Magic Keyboard يمكن أن تشق طريقها إلى أجهزة iPad الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة آبل عن جهاز iPad Pro 2020 الجديد في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة أيضًا عن ملحق يُدعى Magic Keyboard. على عكس لوحة المفاتيح Apple Smart Keyboard، تأتي لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة مع لوحة تتبع وتستخدم أزرار تستند على آلية المقص تجعلها تبدو وكأنها لوحة مفاتيح ملائمة مقارنة بما تم تقديمه من قبل.

الشيء السلبي الوحيد هو أنه بالنسبة لمستخدمي لوحيات iPad العادية، فلا يمكنهم إستخدام لوحة المفاتيح هذه، ولكن يمكن أن يتغير ذلك في المستقبل. ووفقا لتغريدة من

