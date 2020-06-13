شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يرسمون خرائط لغشاء الأرض لأول مرة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العلماء لأول مرة من رسم خرائط لطبقة من الأرض تحت السطح تسمى بغشاء أو وشاح الأرض، وذلك باستخدام تقنية تم تطويرها لاستكشاف الفضاء العميق، حيث استخدم فريق من بالتيمور في الولايات المتحدة خوارزمية تعرف باسم "Sequencer"، والتي يمكن أن تجد اتجاهات في مجموعات البيانات واسعة النطاق، مثل المستخدمة من جانب الفلكيين.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بدلاً من تطبيق الخوارزمية لتحليل الآلاف من تسجيلات الموجات الزلزالية التي تسافر عبر الأرض، بدأ الفريق في رسم الوشاح العميق.

كشفت الخريطة عن وجود مناطق ساخنة وكثيفة من الوشاح تقع على بعد حوالي 1860 ميلاً تحت هاواي وبولينيزيا الفرنسية.



خريطة كوكب الارض

كما أنه على غرار الطريقة التي يستخدم بها الأطباء الموجات فوق الصوتية للنظر داخل جسم الإنسان، يستخدم علماء الأرض الموجات الزلزالية لاستقصاء باطن الأرض.

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وتكون مهمتهم أصعب بكثير لأنهم يعتمدون على الزلازل للسماح لهم بتسجيل البيانات، وعندما تحدث هذه الأحداث، فإن المعلومات التي يقدمونها تأتي فقط بشكل مجزأ، يقتصر على مناطقهم الصغيرة من الأرض.

استخدم فريق علماء الأرض خوارزمية تسمى Sequencer التي تم تطويرها في الأصل لاختيار الاتجاهات المثيرة للاهتمام من مجموعات البيانات الفلكية واسعة النطاق.استخدموه لتحليل الآلاف من مخططات الزلازل، وهى سجلات اهتزازات الأرض بعد الزلزال، التي تم تسجيلها عبر الثلاثين عامًا الماضية.

قال قائد البحث والفيزيائي الفلكي بريس مينارد من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة: "بهذه الطريقة الجديدة للنظر إلى البيانات على مستوى العالم، تمكنا من رؤية إشارات ضعيفة بشكل أكثر وضوحًا"، مضيفا "تمكنا أخيرًا من تحديد أصداء الزلازل واستخدامها لرسم خريطة."

تُظهر الخريطة التي أنتجتها الخوارزمية منطقة كبيرة تحت المحيط الهادئ ، إلى جانب الكشف عن مناطق ساخنة وكثيفة تقع تحت جزر هاواي وماركيزاس في بولينيزيا الفرنسية.