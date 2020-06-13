شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض سوق الهواتف الذكية المجددة عالميًا بنسبة 1٪ خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق الهواتف الذكية "المجددة" عالميًا انخفاضًا بنسبة 1٪ في عام 2019 مقارنة بالعام السابق، مع ما يزيد قليلاً عن 137 مليون وحدة، وفقًا تقرير من شركة CounterPoint Research، حيث شهد السوق ارتفاعًا في الربع الرابع من الركوب على ترقيات أبل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقًا لجيف فيلدهاك، مدير الأبحاث في Counterpoint Research، فهذه هي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها سوق الهواتف الذكية المجدد عالميًا لعام 2019 بالكامل، ويقول إنه حدث بسبب الركود في السوق في بعض المجالات الرئيسية مثل الولايات المتحدة، الصين وأوروبا وأيضا بسبب التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

Advertisements

وقد شهدت عمليات البيع في هذه الأسواق الرئيسية الثلاثة انخفاضًا مجتمعة بنحو 6٪ على أساس سنوي في عام 2019، ومن بين هذه، شهدت الصين، التي تصادف أنها أكبر سوق للأجهزة المجددة، انخفاضًا بنسبة 4٪ العام الماضي، كما شهدت اليابان انخفاضا قصوى بنسبة 8 ٪، تليها الولايات المتحدة بنسبة 5 ٪.

وقد ظهرت أبل وسامسونج كأفضل لاعبين في السوق الثانوية في عام 2019، وعلى الرغم من الانخفاض العام، إلا أن هناك بعض الأسواق مثل الهند وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، أظهرت بعض النمو، وفي الهند، نما السوق بنسبة 9٪ وفي أمريكا اللاتينية بنسبة 6٪ وفي إفريقيا بنسبة 2٪.

ووفقًا لفارون ميشرا ، محلل أبحاث في Counterpoint Research ، فإن السوق المجددة لا تزال في مهدها في المناطق الثلاث المذكورة أعلاه ومن حيث الهواتف الذكية ، لا تزال هذه الأسواق غير خاضعة للرقابة، ووفقا له ، في الهند ، يتم الانتقال من الجزء المجدد من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم مما يساعد على خلق المزيد من الفرص.